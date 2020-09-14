終於撇甩馬國明！唐詩詠做貼地富家女嗌得心應手

藝人唐詩詠與王君馨出席無綫新劇《我家無難事》試造型，同聲表示對有幸與影后鮑起靜同場演戲感興奮。詩詠表示鮑起靜的演技令人感動，故一直望跟她合作，她說：「監製同我講鮑姐做我奶奶，馬德鐘做我老公，聽到之後好開心，因為之前一直都係馬國明做對手，今次終於可以同馬德鐘合作。」飾演貼地富家女的她，問到會否出動私伙拍攝？她說：「唔會，不過呢套係喜劇，自從我拍完《超能使者》後，成個人好似打開咗豁出去，所以跟住拍呢套劇亦都得心應手。」

君馨則透露原定兩、三年前有機會與鮑起靜合作拍《同盟》，惟當時忙於拍攝另一套劇集《超時空男臣》，最終無緣與對方合作，估不到今次能夠合作之餘，還有很多對手戲，令其相當期待。而為了劇中角色，君馨亦專程學習刺繡：「因為角色比較慢半拍，同我本身好急趕嘅性格完全相反，所以要學識做任何事都要慢慢講同慢慢做。」

談到二人有份演出的《唐人街》，原定緊接《反黑路人甲》播出，惟後來卻播起改播另一套劇，她們對此表示：「每套劇都有佢嘅命運，相信一定會喺最好嘅時間推出，做全球同步播映都係好事，拍攝過程咁辛苦，大家都期待播出。」