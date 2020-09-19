Toyota Vellfire 350　雙料升級

LED頭燈組對應智慧型遠光燈自動切換（AHB）功能，必要時可自動開啟或關閉。 （胡振文攝）

豐田(Toyota) 的旗艦豪華MPV--Alphard和Vellfire，最近齊齊自我增值，全車系導入TOYOTA SAFETY SENSE（TSS）主動式安全系統，部分型號(包括拍攝車Vellfire 350)更追加了日本原廠JBL劇院影音組合，市場競爭力Double Up。

行車安全向來是用家最注重的一環，隨着車載智能行車安全科技變得成熟和完備，無論對「揸嗰個」或「坐嗰個」都更有保障。豐田率先將TOYOTA SAFETY SENSE（TSS）主動式安全系統列入Alphard及Vellfire 全線車系的標準配備。此系統集五大先進智能功能於一身，包括：雷達感應式車距巡航定速（DRCC）、線道追蹤輔助（LTA）、線道偏離警示（LDA）、預警式防護附自動煞車輔助（PCS）及智慧型遠光燈自動切換（AHB），行車安全提升。

拍攝車Vellfire 350特別配備行貨獨有的日本原廠JBL劇院影音組合，包括：JBL 高級音響系統連17個喇叭及採用獨立影音系統設計（支援Wi-Fi、藍牙及HDMI輸入）的後排頂置電動摺合13.3吋影音顯示屏，帶來私人劇院般的影音享受。中控台輕觸屏幕系統亦由前款的8吋升級至10.5吋，配備繁體中文操控介面，對應港澳導航、360度鏡頭及動態泊車輔助綫，並支援Apple CarPlay。

規格表

車型：五門七座位豪華MPV

引擎：V6 雙VVT-i

容積：3,456c.c.

最大馬力：274ps/6,200rpm

最大扭力：340Nm/4,700rpm

驅動：前置引擎、前輪驅動

傳動：六前速Super CVT自動波附加減功能

懸掛：（前）麥花臣、（後）雙搖臂

制動：（前、後）通風碟

車身體積：4,935×1,850×1,895mm（長×闊×高）