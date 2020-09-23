傅穎當自己係男人　咀足吳千語4個Take！

藝人吳千語與傅穎出席ViuTV劇集《熟女強人》記者會，提到兩女在劇中有咀戲，首次拍「女女咀」的千語認為做主動的傅穎應較大壓力，又謂兩人第一個take是蜻蜓點水：「但導演叫我哋要錫得長啲，所以都拍咗3、4個take，不過都冇尷尬。（現實中試過錫女仔？）有呀，同朋友影相都有試過，同女仔真係冇尷尬，反而同男仔先會尷尬。」

傅穎艷福無邊

傅穎又笑言拍時當了自己是男人：「所以依家見到千語都會man啲。」她又透露除了千語外，自己與栢天男都有咀戲：「所以覺得自己好分裂。（邊個好咀啲？）梗係千語BB啦。（你今次好好艷福？）所以我先接呢套劇，哈哈。」她又謂與「沙律」張沛樂都有攬戲，笑言與身材勁的對方攬攬很舒服，但就遭對方嫌棄：「試戲時我叫佢挨住我，佢話唔舒服，但我挨落去就好舒服。」

吳千語30多歲結婚

問到千語可會叫男友施伯雄睇兩女的咀戲？千語即謂：「會叫身邊所有朋友睇，有啲朋友話兩個女仔咀戲好正。」提到她之前上載湊BB的相，她笑言：「好多人都問係咪我生，但3個月點生出嚟，我都想生個咁得意嘅BB。（恨生B？）唔想，好忙，冇時間，都冇耐性，玩人哋嘅BB兩個鐘已係極限。」而提到有傳男友買樓築愛巢，兩人打算明年結婚？她即謂：「假嘅，我冇考慮呢件事，依家好多人都係30幾歲先結婚，我仲有幾年，我有太多嘢想做，好多朋友生咗BB就要放下自己人生一段時間，我想為自己活多一陣。」