被指女尊男卑老公唔開心　胡杏兒遇「小三」：傷身又傷心

年少輕狂時，胡杏兒試過有第三者，不過到今日，她笑言已冇精力搞小三。

暫別香港電視圈一段時間的胡杏兒終於回歸公仔箱，夥拍藝人朱栢康（朱康）在ViuTV新劇《熟女強人》中飾演一對「女主外，男主內」的夫妻，兩人關係看似風平浪靜，但背後危機四伏。

今次是兩人首度合作，新鮮感十足，朱康稱面對視后杏兒，完全沒有壓迫感，大讚對方十分照顧自己﹕「第一日見杏兒，就要影啲親密嘅家庭照，作為男仔好尷尬，唔好意思做主動，杏兒好好，佢知道我有呢啲顧慮，所以佢會做主動。」

杏兒亦禮尚往來盛讚朱康好戲：「電視上佢係新人，但演藝上佢絕對唔係，佢提名得電影金像獎一定唔簡單，台詞功力勁，好少NG，大家合作好有火花同默契。」她對兩人的一場「攤牌」戲印象尤其深刻﹕「嗰一場戲大家好似機關槍咁互相爆發，排完戲，等正式拍攝嗰幾分鐘好似等咗好耐咁，腎上腺素一直飆升，連個胃都抽筋。」

講到「女主外，男主內」這個議題，杏兒對此深有體會，她稱當年跟現任丈夫拍拖時就經常被媒體塑造成女尊男卑：「佢會唔開心，但我好多謝佢嘅理解，當年都係一個難關，咁難得搵到另一半，怕嚇走呢個人，你需要一個好堅強嘅伴侶，有個好強嘅信念。（你點安撫佢？）冇得安慰，要佢自己過到呢個關口。（依家係女主內？）冇分，好彈性。」

而朱康亦曾有過一段經濟拮据的日子，但慶幸當年未結婚，亦沒有家庭負擔：「雖然屋企冇要求我畀錢，但都有種好冇用嘅感覺，我都想養家，但力有不遞，所以當年成日想轉行。」

劇中男主角因小三界入以至婚姻亮紅燈，問感情路上有否試過有第三者？杏兒坦言：「話冇就呃你，每一個人細個到依家都有啲經歷，不過呢啲經歷傷心又傷身，所以依家唔會，都係好細個嘅事，依家冇精力，湊仔已經好辛苦。（你呢行多誘惑，老公對你好信任？）呢方面大家做得好好，佢係絕對畀到好足夠嘅安全感畀我，我都係，例如唔會玩失蹤，所以好安心。」

朱康自言年輕時血氣方剛，特別容易跟對手撻着或者有第三者，但人大了就不會重蹈覆轍，曾經歷離異的他亦強調離婚不涉第三者，現時單身的朱康笑言要在訪問中徵婚及徵友，問擇偶條件？他說：「年紀係上下五年，圈內圈外都冇所謂，溝通到就得，互相扶持好重要，我鍾意幽默女仔。」

另外，杏兒今次為ViuTV披甲上陣，被指倒戈打無綫，她稱不會感到尷尬：「我唔係特登，咁啱有呢個機會，角色、班底同劇本我都鍾意，所以就合作，我都希望有機會回娘家。」

至有傳她跟同劇的吳千語不和，她否認：「其實係冇，我同佢都幾夾，大家做咗好朋友，佢係好爽朗嘅女仔，大家合作好開心。」

服裝：MAX MARA（胡杏兒）、O.N.S Clothingkapok（朱栢康）

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