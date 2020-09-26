好戲之人點拍戲？賴慰玲張振朗埋位唔講嘢都笑

賴慰玲遇到好劇本，搵到好對手，一場好戲就咁産生。

藝人賴慰玲於無綫劇集《反黑路人甲》演社團大家姐，該劇已圓滿結局，但觀眾對其霸氣角色熱情仍未減退。她日前出席公開活動時透露該劇故事內容精彩，拍攝過程亦相當愉快，沒有多想過自己角色受歡迎與否：「估唔到大家鍾意我同張振朗呢對，我哋一黑一白、一尊一卑，劇情發展落去唔只上司下屬，會有啲情喺度，對比有呢啲會更吸引。」

問第一次演大家姐如何說服觀眾？她說：「演番個劣根出嚟，哈哈！好開心反應好，（之後戲路會轉變？）其實呢個方向好多嘢可以試，今次係黑社會霸氣，如果放上商業社會、職場又點？要睇監製點處理，可以試多一兩套，角色放唔同狀況係點。」

對於振朗讚她好戲，二人合作可以互補不足，賴慰玲即回敬，讚振朗喜劇觸覺感強，自己理論上較佳：「拍時我哋好多爆肚，大家開頭好客氣，笑到要估佢今日畀咩我，有時唔講嘢都笑，多謝幾位導演畀空間去試，唔可以錯過興奮狀態，（想再合作？）當然想，唔只談情，今次有喜劇成分，都想知兩個戲癡走埋一齊，做正劇咁做得唔得，一撞埋一場戲可以拍十日。」

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