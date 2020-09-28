【教樂事】家長學堂：裝備學習 守護成長

本校的「家校齊家教」計劃，讓家長認識不同管教及相處技巧，從而和子女建立正面及可依靠的家庭關係。（作者提供）

青年人在進入社會工作前，大都可透過不同的職前培訓裝備自己，為未來工作做好準備。如有志教學，可修讀教育學士課程以獲取相關知識理論，再透過實習取得課堂教學經驗，通過導師評核，達到指定水平後，才能成為註冊教師。就算「採耳」這個冷門職業，也要到台灣修畢專門課程始能成為專業。然而，世上卻有一角色，並不需要取得任何「學歷」、「經歷」或「評核」的憑證，迅即自動「升級」──那就是為人父母。時實上，當你將孩子降生世上一刻，你就成了伴隨子女成長的「人生導師」。

「管」與「教」的學問

關於「管」與「教」，父母從來都如摸着石頭過河，邊學邊做。畢竟父母與孩子的相處模式，對子女成長有着重大影響。因此，家長教育課程或工作坊日漸需求殷切。綜合有關家長教育的文獻，發現家長教育課程有以下裨益：提升家長作為父母的能力，增加正向的育兒習慣。透過父母群組之間的溝通交流，拓展了個人的社交網絡，彼此達致互相支持的效果。而參與相關課程，學會以同理心了解孩子的內心感受，改善箇中不良習慣，過程中亦有助促進親子聯繫。

家校齊家教 專業護航

為息除家長如何拿捏管教子女的疑慮，本校今學年參加了一個名為「家校齊家教亅的家長支援計劃：這是一個為期六年，每兩年為一階段，由香港小童群益會、聖雅各福群會和東華三院合辦，為全港其中六間學校的家長及學童，提供家長教育工作坊及個別家長支援服務，目的是協助家長因應小一至小六學生不同的發展階段和社交成長需要，通過課程(由瑪麗醫院兒童及青少年精神科團隊基於心理健康框架制定)讓家長認識不同管教及相處技巧，從而和子女建立正面及可依靠的家庭關係。

「家」是塑造人的地方，也是成長的本源。父母正是形塑孩子性格的最重要關鍵，一個快樂與自信的孩子是需要父母的愛與同理心所滋養而成，以孩子成長發展為中心，作出管教及支援，引領他們成長。「校」儼如是孩子們的另一個家，家、校之間如能有效協作，即可產生協同效應，事半功倍。

課程透過三層支援模式，從普及性家長教育以至個別家長支援服務，適切跟進家長需要，以紓緩家長壓力。並透過跨專業及跨機構合作，期望帶動協同效應，推動及強化家、校合作及家長教育，為父母就培育子女這段漫漫長路，沿途提供專業指引。

Profile

許定國

佛教黃焯菴小學校長。教育碩士（課程與創新教學/資優教育），從事教學二十年，長於推展STEM及資優教育。現任香港課程發展議會委員，曾獲「第九屆香港海華師鐸獎」、「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」。