【金鈴12星Ｘ萬希泉】薛家燕貪得意　Keep住地下情

「好姨」薛家燕有個秘密男友「A」君，14年來戀情低調。早前家燕接受「金槌拍賣官」金鈴訪問，暢談秘戀情史，有冷戰有復合，認為秘密交往好玩又得意，浪漫地經營愛情。

性格浪漫 對方開心就滿足

薛家燕接受金鈴主持的繽FUN星網全新節目「金鈴12星Ｘ萬希泉」訪問，節目一連12集，與不同星座的藝人暢談一番。家燕透露現處於「戀愛」狀態，於是金鈴套用希臘神話中極為珍貴的金羊皮作為題目，測試家燕的愛情觀。家燕的答案是將金羊皮放入衣櫃，有派對就把衣服穿出來show一下，原來是代表家燕「風趣幽默、肢體語言具魅力、令人神魂顛倒」。家燕聞言即笑說：「似我呀！我係好典型嘅白羊座，富有幽默感、開朗、鍾意創新。我個人好Romantic，我鍾意令到對方感覺好開心、好甜蜜，我就好滿足。」

愛的宣言冧爆

為了不被騷擾，選擇與男友秘戀十多年，她得戚地說：「平時人哋唔知我哋係戀人，好好玩，好得意呀！佢都OK嘅。」2018年她因為工作太忙而疏忽了男友，兩人冷戰，幾乎分手，後來男友在雪地寫上愛的宣言終破冰復合。重提舊事，家燕難掩冧爆樣。

從事演藝事業62年的家燕，寓工作於娛樂，永不言退，並籌劃明年暑假舉行音樂劇，她說：「音樂劇係宣揚愛，喺逆境下大家點樣互相支持，度過疫情同難關。希望我夠時間去做，希望仔女話OK。」想睇家燕的足本訪問，記得留意明日下午5時在繽FUN星網播出的「金鈴12星Ｘ萬希泉」節目。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc