【照騙吸20萬粉絲】內地網紅被野生捕獲　網民崩潰嗌取消關注

內地出名多網紅，為咗更上鏡有啲甘願去整容，不過唔係人人都有呢份勇氣，就只能夠靠科技發達嘅美肌濾鏡。內地有一名網紅叫「請給我一個冰淇淋93」，擁有驕人上圍，經常喺社交網大方派福利，成功吸引唔少粉絲支持，追蹤人數有20萬咁多！不過，近日佢被網民野生捕獲，發現真身原來係大媽一名，令唔少網民崩潰，嬲到話要取消關注！

街頭偶遇「請給我一個冰淇淋93」嘅偷拍圖，素顏上陣、着上鬆身波衫都凸顯肚腩，身材較為圓潤，加上太陽猛烈瞇起對眼，顏值同網上所見差天共地，難怪令大批男粉絲接受唔到，崩潰留言「天阿，這真的是同一個人嗎」、「完全是大媽級別」、「真的是照騙」。呢個時候大家會有疑問，點解兩個人完全唔同樣，嗰位網友又會認到佢？全因身上嘅波衫，佢不時post出着上唔同款式嘅波衫相，今次真係畀自己出賣...

不過敢作敢為嘅佢，承認相中人係佢自己，仲話：「我的身材仁者見仁，智者見智。我從來覺得自己瘦，我就是豐滿型，確實算是有點胖。你喜歡就喜歡，不喜歡也用不着一個勁兒的諷刺我。」其實早在第一次出post，佢已經坦言「偶爾有點小肚子，腿也有點粗」，率直個性獲網民大讚。

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