重返無綫拍劇　敖嘉年避談係咪做男一

藝人敖嘉年和歌手蔣嘉瑩齊開網上音樂會，雖然首次見面，但彼此知對方身份，蔣嘉瑩表示：「有睇佢啲劇。」但她說不出劇名，敖嘉年即打圓場：「我有時拍完都唔記得啦。」他續說和蔣嘉瑩會唱自己及前輩的經典金曲，如已故張國榮及陳百強的作品，覺得舊歌旋律優美，帶給人無限回憶。蔣嘉瑩又指未試過開live show，心情有點緊張，但可和不同歌手合作，覺得過足歌癮。

談及敖嘉年10月底重返無綫拍劇，問到是否當男一？他未有正面回應：「都唔係嘅，今次好開心搵我返去。（做男一等咗22年？）我永遠都等㗎啦！依家都仲等緊。」再問是否跟傳首拍劇的JW（王灝兒）合作？他迴避說：「我未清楚，不過我都有聽佢（JW）啲歌。」又透露明年開拍另一齣劇， 現時努力操肌備用，始終已非十幾歲，現時練肌肉需要時間。可覺得現在才受到無綫重視？他說：「以前都好好，一直以來公司都畀好多機會，好感恩。」

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