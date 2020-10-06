東方日報C1：陳曉華狂約何廣沛　撬朱晨麗牆腳

無綫小花陳曉華最近於新劇擔正女一，與朱晨麗的緋聞男友何廣沛飾演情侶。不過她被指「戲屎」，頻頻NG累街坊。未能埋堆的她黐實何廣沛，就連去廁所都要一齊，她更主動出擊，不時約對方撐枱腳，擺明撬朱晨麗牆腳！

獲無綫力捧的小花陳曉華（Hera），現與何廣沛趕拍新劇《異搜店》，今次是Hera的第4套劇集，繼之前《迷網》擔演第二女主角後，於《異》劇首次孭重飛做女一。不過仍屬「新丁」的她演技一直未合乎要求，有工作人員爆她拍《迷網》時不懂走位，播映時更被網民狠批表情生硬、講對白似背書、黐脷筋等！縱使被彈得體無完膚，但她死撐：「任何批評或讚美，對我嚟講都係推動力。」並稱會留意自己的缺點，盡快改善。

孖住去廁所

據知，Hera拍攝《異》劇時依然「戲屎」而頻頻NG，被導演鬧爆，她每次都以笑遮醜。不少同劇演員私底下指她「阻收工」，甚少與她交流，唯獨「暖男」何廣沛對Hera最有耐性，不時指導她演戲技巧。有工作人員爆料，指二人感情相當好，有次拍外景，Hera要去鄰近的公廁，何廣沛不放心，即時陪她前往，但二人久久未返回拍攝現場。亦有人指女方對何廣沛相當「黐身」，不時主動出擊相約食飯，因為早前何廣沛的緋聞女友朱晨麗（朱朱）於內地拍劇，故他才應約。直至朱朱回港，Hera再次約男方撐枱腳，不過何廣沛非常醒目，以朱朱返港為由婉拒，應該是神女有心，襄王無夢。

其實Hera與何廣沛早前於劇集《食腦喪B》已有感情線，今次於《異》劇中更飾演「真情侶」，日對夜對下自然熟落。早前Hera將螢幕初吻獻給男方，在拍接吻戲經驗豐富的何廣沛貼心指導下，她將自己全交給對方，拍完後二人零尷尬，並即時行埋密斟。

隔空鬥性感

據身邊人透露，何廣沛一直都對朱朱千依百順，已是外界公認的一對，Hera亦心知肚明，不過女人始終好勝！早前朱朱於社交網上載性感相，何廣沛被網民發現秒Like，並留言「低調謙虛地點評說讚」。Hera見狀亦「跟風」狙擊朱朱，不時網晒穿貼身衫的露腰相，何廣沛亦有畀Like。上星期，Hera留言「會哭，但不是脆弱，哭過就會繼續向前走」，何廣沛亦回應，指她充滿霸氣！

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