【一學就識】「寫輪眼」神人森川葵有咩做唔到？

年僅25歲的日本女星森川葵，因曾與日本師奶殺手高橋一生拍拖而響朵，不過可能你都仲未知佢係邊個，但若然同「寫輪眼」、「天才女優」、「練一日就上手」等美譽擺埋一齊，可能你就有印象！

森川葵喺日本綜藝節目《這個？！實際上是怎樣的課》（それって!?実際どうなの課）擔任主持團隊，搵嚟唔同領域嘅達人展示特殊技藝，本來就睇到人目瞪口呆，點知森川葵竟然快速學識各樣技巧，仲要係一睇就識，癲！

從需要訓練多時先有機會挑戰嘅特殊劍玉，到挑戰超越打水漂記錄，就連世界級橡筋達人、國際級競技疊杯、五層玻璃杯高難度抽桌布等，森川葵都輕鬆做到，仲厲害到即場表演擺骰仔上額頭，認真天賦異稟。

而最新一輯，森川葵就挑戰轉碟雜技，同樣係一學就識，今次節目組仲要加大難度，要佢短時間內學晒所有招式，更勁嘅係佢用咗40分鐘，就學曉人哋用半年時間練嘅轉碟技術，成為日本首位挑戰成功嘅藝人，流暢度同佢身旁嘅高手一樣！

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