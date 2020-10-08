日系加熱飯盒　便當自己整

帶飯返工已經成為唔少人嘅新常態，加熱飯盒順理成章大受歡迎！早前就為大家測試兩款加熱飯盒，最近又有兩款新產品上架，同屬日本品牌，一於用來製作日式便當，看看能否成功！

第一款就是品牌Thanko的光速萬能盒，方盒設計極像日式便當盒，但就可以電飯煲般煮飯。容器容量不算大，最多可以煮一合米，即是大概150克白米、兩碗飯。除了煮飯，亦可以蒸煮其他餸菜。光速萬能盒用上一體成形設計，盒底部設有發熱線蒸煮食物，煮食盒亦可當作餐碗使用。

實試製作整一人份三文魚炊飯，材料有一件三文魚、75克白米、120毫升清水以及小量日式醬油、味醂、鰹魚汁。根據官方的煮飯時間，75克白米需時14分鐘，而150克白米需時19.5分鐘。今次因為加入三文魚及鴻喜菇等配料，所以煮了19分鐘，19分鐘後機側的燈號由紅轉綠，提示烹調完成。烹調後，飯粒軟硬適中，味道不題；但魚肉輕微乾硬，建議製作時要稍稍縮短時間。

另一款是人氣家電品牌Bruno推出的便攜電熱飯盒，設計走復古路線，滑動式開關與同品牌的電熱鍋相似，更有米白、粉紅、灰藍三色，相信是愛靚女士們的心水。主機底座設有發熱板，毋須加水，以攝氏75度低溫慢熱方式，加熱650毫升容量的飯盒。最特別是附送的飯盒上蓋內置保冷劑，事前冷藏6小時，就可以保冷3至4小時；加上原裝保溫袋，天氣太熱都不怕食物變壞。

實試加熱隔夜的日式牛肉飯，米飯、牛肉經雪藏後都變硬。官方建議將食物加熱30分鐘，食物打開時未有冒煙，但吃下去食物暖暖的，白飯亦不會太乾；不過習慣進食滾燙食物的話，就增加加熱時間。

最後總結，Thanko可以把食物煮到滾燙，但需時整個飯盒清洗，稍嫌不方便。至於Bruno外形美觀、清洗方便，亦集多功能於一身，不過加熱效率不算太高。但Bruno定價只是HK$398，比定價HK$788的Thanko便宜接近一半。

重溫上集：

【帶飯恩物 加熱飯盒邊款好？】