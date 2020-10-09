愛無分年齡界限！森美話思想溝通最重要

內地63歲的紫金礦業董事長陳景河與38歲的錢冰結婚，雙方年齡差距達25年引起網民熱烈討論，到底藝人可以接受自己另一半嘅年紀差距有幾多？

無綫娛樂新聞台女主播吳紫韻愛「忘年戀」，她說：「我覺得年紀大過我嘅人都幾吸引，就算大過我二十年都冇乜問題，反而細過我嘅話唔可以太細，我諗一定要十年內，我唯一擔心係對方思想唔夠成熟，而唔係因年齡上問題，年齡對我來講唔係一個太大嘅考慮因素，而且我身邊好多朋友，無論係鍾意同性或者年紀相差好遠，都可以有一個好幸福嘅家庭。我以前嘅男友最大係同我年齡相差十年左右，亦試過同細過我兩、三年嘅人拍拖，年紀細會比到好多新鮮感，因為佢哋對於愛情好熱血，年紀大過你就會好照顧你，各有各好處。」

徐少強女兒徐頴堃認為愛情不在乎年齡差距，她說：「我覺得年紀差距不是關鍵所在，最重要是彼此關係有一定的基礎，互相尊重、信任，目標一致，更何況兩個人相處舒不舒服，只有他們兩人最清楚，所以年齡只是個數字呢，希望他們新婚快樂，甜甜蜜蜜！」

至於藝人森美就笑說：「我覺得呢個年代結婚年齡係無分界限，以前就話要生小朋友，所以年紀就唔好相差太大。依家最緊要睇思想，唔好細到乜都唔識諗就得。」

藝人林子超則說：「兩個人嘅婚姻，係唔受年齡限制，尤其係依家呢個年代，我覺得只要大家兩方面，感覺啱，咁就係一段好嘅婚姻、好嘅愛情。我接受到嘅年紀差距係十年，即係大我十年，或者細我十年，因為好多後生過我哋嘅人，都好成熟，所以可能思想上都脗合到，又可能依家都好科技發達，好多唔同媒體，吸收更多嘅新事物，唔代表大過我哋就溝通唔到，所以十年嚟講係我接受到嘅年紀。」

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