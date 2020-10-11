特異功能掛帥　新派電腦芒巡禮

疫情底下，近排多了不少人買筆電在家打機或工作，不過屏幕尺寸有限，長睇始終唔舒服。與其如此，不如買多隻電腦芒玩Dual Mon，做嘢打機方便得多。今次就為大家介紹幾部新款，各有不同特異功能，即睇！

特強包圍感

Samsung Odyssey系列齋睇樣已夠晒搶眼，皆因採用了1000R曲率屏幕，視覺上貼近人類視覺曲率，予人極強包圍感。它提供G9（49 吋）、G7（27 吋、32 吋），以及G5（27吋、32 吋）三個型號，最頂級的G9支援32:9超廣闊顯示，屏幕色域高達sRGB 125%，能有效顯示場景中光暗細節。針對打機需要，G9和G7均配備240Hz刷新率、1ms反應時間，並兼容G-Sync技術以消除畫面撕裂及減少延遲。另外，此兩個型號均獲發TÜV Rheinland的眼部舒適認證，有助紓緩用戶雙眼疲勞。

防偷窺模式

無論工作或睇片，總有時候不想顯示內容畀旁人睇到。Philips 242B1V是一款防偷窺電腦芒，只要按下私隱模式鍵，畫面隨即變暗而令可視角度大減，內容只能從中間看到，兩側難以觀看，私隱度大大提高。它的屏幕有24吋大，提供178度可視角度，並備有Flicker-free不閃爍技術、LowBlue低藍光模式及EasyRead閱讀模式。另外它的屏幕可90度旋轉，方便觀看社交影片。

超輕薄機身

AOC 16T2是一款便攜式顯示器，厚度只有9.9mm，比不少智能手機仲要薄，同時重量不到1kg，尺寸卻達到15.6吋，方便帶住它通屋走！它支援10點觸控操作，提供兩組USB Type-C介面及一組micro HDMI介面，有利同時接駁電腦、遊戲等不同裝置。內置8,000mAh大容量電池足夠續航4小時，更可化身「尿袋」，隨時為手機或平板充電。隨顯示器附送摺疊式多功能保護套，提供防塵防刮等保護外，也可當作支撐架使用。