拜金女變慳妹！「威龍潘金蓮」梁茵睇樓盤望一家團聚

現年26歲的梁茵入行至今近8年，終憑《愛．回家之開心速遞》「威龍潘金蓮」一角成功入屋，工作量也增加不少。她在劇中飾拜金女，但現實中則是一名「慳妹」，日前約下午五時多，她現身坑口某商場搵食，早已到達餐廳的她，看完餐牌後卻在門口來回踱步，又拿着手機不斷看時間。過了近15分鐘，她才排隊點餐，後來發現原來她在等六點外賣自取優惠，非常節儉。

臨離開前她經過地產舖時停低，期間與地產經紀傾得滔滔不絕，又頻頻用手機拍照記錄，明顯集中三房單位，未知是否有意趁樓價下跌入市。據悉，她自小跟家人住新界屋邨，但為了方便工作，早前她搬到將軍澳與一位同事合租。其實「慳妹」背後有不為人知的心酸，其母近年身兼家務助理及按摩師，為打兩份工捱出病，將登「六」的父親仍從事地盤工作，由朝做到晚苦不堪言，而就讀高中的弟弟明年升上大學，所以身為長女的她眼見父母辛勞工作，於是提出肩負起弟弟的學費，令養家重擔百上加斤。雖然她一半收入都上繳父母，但仍決心為兩老爭取更好的居住環境，能安享晚年。隨後她坐巴士返歸，全方位衣食住行慳到盡。

她接受訪問時坦言未儲夠銀彈買樓，但仍希望能盡早「一家團聚」：「我成日要開工冇辦法見屋企人，但我哋日日都傾電話，搬出嚟住之後好掛住家庭溫暖。嗰日我經過就留意吓樓價，我都好想做業主，希望可以同屋企人一齊住，不過講真收入都未穩定，只能夠將買樓當做目標，繼續努力工作。」

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