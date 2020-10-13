東方日報C1：余香凝驚爆未婚懷孕下月趕嫁

影壇新貴余香凝（Jennifer）驚爆未婚懷孕，並將於下月與圈外男友拉埋天窗！Jennifer 未有否認，只表示：「私人事不回應！」昨日是其舊愛陳家樂生日，Jennifer就剛巧被爆雙喜臨門，認真「有緣」！

27歲的Jennifer近年事業發展暢旺，卻選擇在這段「衝刺期」結婚生仔，昨日讀者爆料指她未婚懷孕，更將於下月結婚！據指她對經手人身份保密，只知其未婚夫是圈外人，由於現時懷孕不足3個月，所以Jennifer暫時未有向外公布，免得 「小器」。記者昨日就「雙喜臨門」一事聯絡 Jennifer， 她未有否認，只表示：「唔好意思，私人事唔回應啦！」其經理人則說：「了解吓先，佢做緊嘢。」據知Jennifer一班閨蜜都知道姊妹好事近，昨日齊齊封口，當中廖子妤明言「不回應！」誓為老友守秘密。

好友早就知情？

Jennifer好事近，其實早已有迹可尋。日前她在社交網上載輕托香腮、笑容甜到漏的照 片並留言：「紀（記）錄這一刻。」不少朋友似乎已知道箇中底蘊，紛紛留言：「人逢喜事精神爽。」有人更索性用婚戒加BB圖案送祝福！此外，Jennifer又 在社交網限時動態洩口 風，透露正播放預產期漸近的歌手Robynn歌曲《Little Love》，似乎有無限共鳴。

其實Jennifer近年受訪經常明言恨結婚生仔，表示從小到大都渴望組織家庭，不會為拚 搏事業而改變想法。對於有人覺得在事業黃金期 結婚「好嘥」，她當時反駁：「咩叫嘥？假設我為咗攞影后而努力到40歲，但萬一攞唔到呢？到時身體冇咁好，生BB就難，呢個先係肯定嘅事實，我想Keep住人生同事業一齊行！」當時更揚言已計劃兩年內結婚生仔。她去年到台灣出席Super Girls成員Jessica婚宴時積極搶花球，盡顯一顆恨嫁的心，不過當時她自稱仍然單身，未知是否接花球後即催旺姻緣，極速如願！

爆喜訊撞正舊愛生日

回看余香凝的情史，當然要數她與陳家樂維持了近四年的戀情。當年兩人愛得如膠似漆，可惜於2018年突爆分手，更有指Jennifer「劈腿」與保險界才俊Victor拍拖，當時她否認此事，強調分手與第三者無關。而Jennifer昨日被爆雙喜臨門，剛巧是其舊愛陳家樂的生日，認真「有緣」！

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc