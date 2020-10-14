東方日報C1：周星馳箍招財魚冧林允「賣身」

內地女星林允自成為「星女郎」後發展暢旺，短短幾年已拍了十多部電影與劇集，演出的綜藝節目更超過20個，吸金力超強！據知，雖然她還有幾年才約滿周星馳旗下，但為箍實這條生金蛋的「美人魚」，有指周星馳正發力密斟加簽，以免肥水流向別人田！

現年24歲的林允，2014年參加周星馳電影《美人魚》海選，最終擊敗12萬人成為女主 角，是繼張栢芝、張雨綺、黃聖依及徐嬌後的「星女郎」。頂着這個光環，她於娛樂圈發展順暢，單是2019年已參與電影《一吻定情》及9個綜藝節目，包括《青春環遊記》、《親 愛的，結婚吧！》、《送一百位女孩回家》、《時尚大師》、《我要上春晚》、《變身總動員》等，出道至今更是不少國際品牌的寵兒，財源滾滾，難怪去年入選福布斯中國「三十位30 歲以下精英榜」，並獲內地網站選為「有潛力的女藝人商業價值榜」第5位。

屢與「星女郎」交惡

周星馳點石成金，不少寂寂無聞的女新人在其「魔法」下爆紅，但吸取了之前與張雨 綺、黃聖依因合約問題而鬧上法庭的經驗，加上《美人魚2》上映後，林允的名氣勢將更上 一層樓，有指周星馳為盡早「綁死」林允，力斟尚有幾年才約滿的她加簽，而且條件相當 優厚！銀彈攻勢外，周星馳亦出動「感情牌」，早前在林允參與的綜藝節目中激罕「獻聲」，視林允如女兒般任玩唔嬲，氹得對方眉開眼笑。不過加簽之後，合約年期會相當長，所以林允暫未表態。

年揈千萬網購

林允近年豬籠入水，但她亦「搵得嚟、使得 去」，被踢爆網購成癮！早前有內地節目直擊她一起床便出門口收包裹，門口堆了足足22個紙箱，更因阻塞通道而被鄰居投訴！而在節目《變身總 動員》中，沈夢辰看了林允的網購年結帳單，即以數手指形式踢爆金額高達8位數字，有如此「豪購」能力，足證林允吸金力何其強勁，難怪深受「星」寵！記者就加簽林允一事致電周星馳求證，惟至截稿前未有回覆。

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