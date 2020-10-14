張若希生日着住校服做義工派飯

藝人唐韋琪（Vikki）日前與愛徒張若希（Cheyenne）為慈善機構落社區派飯盒及口罩等防疫用品給長者及低收入家庭，上月30日是Cheyenne的17歲生日，壽星女望多做義工，為社會出一分力。

當日Cheyenne放學後，連校服都趕不及換就跑去當義工派飯，首次落區見到弱勢社群的實狀眼濕濕：「特別見到有些行動不便的公公婆婆手持拐杖及坐輪椅，但他們好有秩序地排隊等待派物資，見到好心痛和感觸！」

最令Cheyenne感動及心痛：「聽義工說，好多有不便行動的公公婆婆，連出門口都不方便，不能親身來取飯盒和物資，隔離鄰舍的朋友守望相助幫他們來排隊。有些腦退化的長者，拿了飯盒回家，卻忘記吃，放在家裏幾天也沒有吃，當想吃的時候已經係吃回上次變壞的隔夜飯。他們好需要幫助，我想日後會多做社會服務。」她很感謝Vikki帶她來做義工：「係最好的生日禮物，感受到施比受更有福！以後一粒米飯都會好珍惜！」

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