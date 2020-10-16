余香凝婚禮飲到斷晒片　玩到撞埋牆

剛爆出喜訊的余香凝（Jennifer）日前與好姊妹吳嘉熙（Cheronna），現身網上平台宣傳新歌，更大談飲醉酒經歷。余香凝率先自爆，曾參加婚禮飲到「斷片」出醜：「當時第一次去海外婚禮，其實同主人家唔係好熟嘅，但係好開心啦，我衝出嚟玩Game鬥飲酒，咩酒都溝晒！最後印象就係第二道菜，咁就去到第二朝早，清醒番之後，我同朋友講『尋晚冇嘔都幾叻』，點知望一望張床，全部都係嘔吐物。之後朋友問我頭有冇痛，原來我尋日堅持飲酒，推低啲勸酒嘅朋友，自己都撞咗埋牆，成個過程完全冇印象。」

吳嘉熙就話自己飲醉酒會嘔「黃膽水」，試過醉住酒陪家人掃墓，她笑指性格「好癲」，曾被舊愛逼到發惡：「我試過企上去爛咗嘅玻璃碟度，寧願鎅爛自己啲手手腳腳，叫佢『可唔可以唔好再嘈啊！』。我覺得自己性格個惡頂個位係太直腸直肚，有時係唔畀面嘅，另一角度睇就係好誠實囉。」

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