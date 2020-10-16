客串《使徒3》冇刪戲　周柏豪為親情放棄商演

藝人周柏豪現身時裝品牌活動，他表示超過一年沒有參與品牌活動，踏入會場時大有感觸及起雞皮，又坦承收入受很大影響。提到陳柏宇笑言就快要乞食，他說：「咁大件事，我可以幫佢，其實好多人環境比佢差。」

另外，柏豪透露明年有幾部無綫電視劇開拍，對於有傳因政治風波，他在劇集《使徒行者3》的戲份全被刪？他否認：「我係客串，只係拍咗兩組戲，冇得再刪，得十幾秒，網上啲人話我拍咗好多，啲戲全被刪跟住我好唔開心，根本冇發生過，所以我都有啲覺得莫名其妙。（你啲戲會全部保留？）唔知剪成點，未睇製成品。（刪咗會失望？）唔會，我客串性質純粹支持件事，第四輯又唔知發生乜事。（搵你拍第四輯？）我冇講過，但近年娛樂圈同社會發生咁大件事，令人有聯想我都明白。（擔心風波影響內地工作？）唔擔心，我喺內地已經上咗兩部劇同兩部電影，所以由頭到尾都冇問題，嚟緊仲有第三同第四部上。」

柏豪指未有回內地工作跟政治無關，只是疫情問題：「經理人同我講內地嘅商演同品牌一直有聯絡，但為咗一個活動隔離28日我唔敢搏，因為我係一家之主，我仲要同個女沖涼，除非係留好長時間喺內地拍攝，否則只係做一個活動就費時失事，而且我又偏心個囡同太太，有啲回憶係錢買唔到。」

對於楊千嬅跟他的經歷相似，柏豪坦言有就事件閒聊幾句，覺得是人生經歷，但不會阻礙前進，因為條路很長，沒有可能滿足到所有人，疫情令他明白所有事情並非理所當然及永遠。

問以後是否少談政治？他無奈說：「我從來冇發表過政治，但做幕前會好敏感，呢個年代表唔表態，坐又畀人話，企又畀人話，我唔識得適應社會，所以就quit咗出去，唔玩social media（社交媒體），我係有少少驚，學校都冇教我點處理危機，當時好難過，家人同埋同事好擔心我嘅情緒，睇到啲fans支持我嘅說話，我都喊咗好多次，但依家我已經唔再受評論影響情緒，加上個女出咗世，我放心去照顧屋企。（依家仲驚唔驚？）唔係驚，唔係會諗得好清楚，其實我以前都諗得好清楚，但依家例如出街隨時會犯法、會影響其他人、影響到前途，依家甫一樣嘢都會諗得好清楚先，有時都仲係會串錯字。」

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