唯一擇偶條件　33C彭慧中愛男友「持久力」

無綫咪神彭慧中憑33C上圍迷倒萬千宅男，現已「封盤」的她自爆擇偶條件，更間接大讚男友成功追到她，全靠持久力！她更向男友派定心丸，拍拖時非常專一，眼中只得另一半，絕不讓「兵仔」埋身。

現年31歲的彭慧中（Phoebe）雖然身形較為嬌小，但憑着驕人身材加上散發性感女人味，不時在社交網大派福利，一直備受宅男喜愛。可是她則自愧不敢當「女神」稱號：「無綫有咁多靚仔靚女，我唔覺得我係特別標致。但我心目中嘅女神係陳凱琳，之前合作過覺得佢好靚，又好好人，演戲、煮食、主持各方面都好標青。」

中學時期的Phoebe非常內向，直至15歲赴英國讀書後變得開放，對自己更有自信，但她堅稱在網上晒性感並非賣弄身材。樣靚身材正、一切看似完美的她，坦言最不滿意自己有「肚腩仔」，卻又懶得做運動：「我好鍾意食，但又忍唔到口，同埋唔勤力做運動，所以要好好控制食量。最近多咗啲肉，新陳代謝踏入某個年紀就變慢，所以真係要的起心肝keep fit！」

至於感情方面，貴為「女神」的她竟自爆沒人追：「好多人以為我好多人追，但其實真係冇㗎，我唔係講笑！我都唔知點解，可能我每次一拍拖就對其他男仔落閘，身邊所有異性就會唔見晒。」她更公開唯一一個擇偶條件：「堅持好重要，男仔追求嘅時候當然話好鍾意你，但我會睇定啲，睇吓對方係咪真心。佢要表現到佢好堅持先會打動到我，否則我就冇信心。」

Profile：

三圍：33C-25-35

身高：160cm

作品：《都市閒情》、《流行都市》、《我要做業主》

嗜好：游水、水上活動、高爾夫球、旅遊

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