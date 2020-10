歌手泳兒最近喜事連連,除了推出新歌,渡過了生日外,還舉行了網上直播音樂會。提到新歌《溝渠暢泳》,其實創作靈感是來自英國其中一位詩人Oscar Wilde的名言:「We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.」大致的意思是:我們在陰溝中也可以找到星星的光線。

今集《玩乜》禮賢同學走遍大街小巷,找來不同的街頭人物,分享他們的真實故事,看看大家如何在黑暗的環境中勇敢面對,一起加油。