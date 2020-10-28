實測TCL 4K TV　平價煮出燒鵝味道

8K電視雖然已經推出，但一來訊源唔多，二來售價仍處於高水平，睇電視或串流節目，暫時4K已經足夠，而且選擇更多，價錢亦更為親民。TCL最近推出了性價比極高的4K超高清電視P71系列，一於趁有實物來個深入測試。

多個尺寸選擇

TCL P71系列有P715及P717兩個型號，分別用上銀色及黑色邊框，前者提供43吋、50吋及55吋，後者提供43吋及50吋。測試機為P715的50吋版本，邊框僅有2mm，厚度也只有79mm，掛牆恍如畫架，不想掛牆的話仲可自己安裝兩個V形腳架，扭螺絲即可，慳番安裝費。

畫面飽和自然

電視的解像度3,840×2,160，顯示比例16:9，並採用DLED背光面板。內置的HDR 10技術可優化圖像質量，通過動態色調反映場景的亮度變化、色彩飽和度和對比度，而動態色彩增強技術則自動優化色彩，輸出較傳統調色板更鮮艷。試播4K訊號，畫面銳利清晰，色調飽和自然，不會有太強的人工味精感，而多得局部調光技術，系統分析1,296個不同區域的電視內容再智能調節亮度和暗度，所以輸出不刺眼，黑位平實，明暗位細節處理叫人滿意。

撥頁裝App靈活

此機內建4核心處理器及3核心GPU，雖然官方沒有列明型號，但畫面升頻沒有遲滯，系統內轉頁、開App也十分流暢，美中不足是更新率只有60Hz，處理快速畫面如飛車或籃球賽事會有少許殘影，另外側面看有輕微變淡，雖未至令畫質大幅下降，但建議觀影時還是正向電視啦！

作為智能電視，P71系列搭載原生Android 9.0系統，App選擇要比部分日韓電視的封閉系統豐富得多，而且手動裝到APK，恍如Android手機咁多嘢玩，實屬一大優點。預載程式亦有唔少，大路有YouTube及Spotify等影音App，跟機兩款遙控更內建了Netflix快捷鍵，一撳即睇美劇，啱晒劇迷。特別一提，此電視原來還內置了Chromecast功能，可把智能手機的畫面投放至大屏幕欣賞。

總結︰收貨有餘

整體而言，雖然此機的畫質未去到令人驚艷的程度，但入門級數來說已經收貨有餘，而且Set機容易，裝App又靈活，可謂以有限材料煮出了燒鵝味道。當然小記再貪心啲，若然呢個價有埋HDMI 2.1，日後用來打PS5就更加爽了！