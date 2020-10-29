家族繼承百年涼茶品牌！謝嘉怡表妹源菲然自揭後台勁

今屆港姐冠軍謝嘉怡（Lisa），生得靚又有親和力，當選後立即獲得無綫力捧，而Lisa表妹21歲的落選港姐源菲然同樣獲無綫簽約安排拍戲，參演新劇《換命真相》，源菲然除了是謝嘉怡表妹外，原來家族大有來頭，日前源菲然更自揭爸爸是著名涼茶品牌的第六代後人，令不少網民譁然。

源菲然日前在社交網限時動態貼出香港開電視《難得有傳人》節目截圖，然後寫上「爸爸上電影（視）」，令其父源樂明身份曝光，原來是老牌涼茶品牌第六代傳人。

不過源菲然雖為百年品牌後人，但她一直表現低調，她的社交網從未見她貼出父女合照，甚至乎跟家人的相片也欠奉，似乎想掩飾自己的家庭背景。不過其父的涼茶品牌社交網就有貼出她們父女合照，兩父女向長者派出盒仔茶及月餅，身為太子女的源菲然當日亦有幫手派發物品，還跟父親及其他人員合照留念。

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