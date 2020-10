【最經典占士邦】辛康納利逝世　享年90歲

「最經典占士邦」英國老牌男星辛康納利(Sean Connery)逝世,享年90歲。他離世消息傳出後,不少「007」迷大嘆惋惜,更指世上失去其中一位最偉大演員。

據知他在巴哈馬的寓所睡夢中離世,8月才過90歲生日。演員兒子Jason Connery表示父親身體不適已一段日子,他說:「有好多家人都有到巴哈馬陪伴他,對於認識以及愛鍚我父親的人來說這是一個悲傷之日。對於全世界喜歡他的人亦然。」至於蘇格蘭首席部長Nicola Sturgeon亦表示對於辛的離世感心碎,而國民亦會對深愛愛戴的他離世而哀悼。

去年9月,颶風多利安(Hurricane Dorian)早前吹襲巴哈馬,導致多人死傷,當時與妻子Micheline於當地居住多年的辛康納利受訪報平安。他表示自己好好彩冇事:「我們兩個好好。相比好多其他人我們算好夠運。這處破壞未算太嚴重。我們之前已為颶風而作好準備,所有預防措施已準備。我們不會冒險,亦知道應該怎樣做。」

1961年,英國電影公司計劃開將伊恩費林明筆下的特務占士邦(James Bond)小說搬上大銀幕,他們看中出身於蘇格蘭的辛康納利身材高大,加上性格跟「007」如出一轍,很快就敲定由他去演這個角色。辛唐納利便憑占士邦(James Bond)一角上位,他於1962年至83年先後在7部占士邦片演出過6部「007」系列片。

1962年第1集《鐵金剛勇破神秘島》(Dr. No)、1963年《鐵金剛勇破間諜網》(From Russia with Love)、1964年《鐵金剛大戰金手指》(Goldfinger)、1965年《鐵金剛勇戰魔鬼黨》(Thunderball)、1967年《鐵金剛勇破火箭嶺》(You Only Live Twice)、1971年《鐵金剛勇破鑽石黨》(Diamonds Are Forever),另他於1983年主演《鐵金剛勇奪巡航導彈》(Never Say Never Again),但《巡航導彈》並非英國電影公司Eon Productions出品。

除了占士邦系列電影,1987年他主演的《義膽雄心》榮獲奧斯卡最佳男配角,他的代表作還有《追擊赤色十月》、《奪寶奇兵》系列第3集《聖戰奇兵》以及《石破天驚》等。2000年他獲英女王頒授騎士勳章。