【韓國最Hit】食炸雞知愛情中定位

相信炸雞是很多人的心頭好，而在韓國更可說是國民美食之一，炸雞配啤酒，堪稱是韓劇裏的必然「主角」。美味的炸雞固然收買了不少人心，但有關炸雞的爭鬥，亦同時相當激烈，雞的各個部位都有支持者，真係各花入各眼。當你以為這僅僅是代表個人口味的時候，韓國卻流傳了一條「炸雞心理測驗」，據說可如實反映別人對你的印象和真實個性，不知愛吃炸雞的你們，又想不想一探究竟呢？

【問題】

請問吃炸雞時，你最喜歡吃的部位是哪兒？

A.雞髀

B.雞翼

C.雞胸

D.雞扒

E.選不出來，都喜歡

【結果分析】

A.可靠的正能量者

作為一個有想法、有自我要求且會察言觀色的人，在生活中個性大方隨性、充滿活力，體貼又善解人意，在朋友的心中，你是一個相處起來很舒服的人。面對事情時，就會非常沉穩、有氣勢，令人感到非常可靠和信服，而面對愛情則是觀察型，用情至深。

B.慢熱的佛系人士

天性隨遇而安的人，不計較名利與得失，為人十分隨和。雖然抱着不強求的態度，但亦不會馬虎了事，對事情積極、努力、認真，很少抱怨，因此獲得大家的喜愛。面對陌生人的時候有點慢熱，但在朋友眼中卻是善良又熱心的人，會默默關心別人且懂得拿捏分寸，好像家人般溫暖。在愛情裏，你也是付出型。

C.細膩單純的聆聽者

你是一個樂於助人的人，不藏私、不求回報，心思細膩，會在心裏藏着很多的事，是一個很好的聆聽者。你的人緣非常好，在朋友眼中是一個單純、自然的人，個性大方，和你相處很自在，而你是非常心軟的人，即使受委屈也會選擇原諒對方。在愛情中一旦認定了對方，就會變成付出型，但非常討厭受騙。

D.面面俱圓的防禦者

個性面面俱圓，你是一個很周到的人，雖然看起來對所有人都很好，但其實內心有一把尺，只有真正走進你內心的人才會讓你信任和真心對待。在朋友眼中是一個很懂做人但不世故的人，令人非常舒服。在愛情中是相守型，希望跟對方一起成長。

E.堅持自我的獨行者

不願隨波逐流，很有個性的你，常常擁有自己獨特的想法。為人直率但懂得察言觀色，所以在團體中很容易被注意到。在朋友眼中，你是一個充滿鬼主意的人，非常聰明，和你在一起會有各種驚喜。在愛情中則是一個感性和理性兼備的人，不會有過分失控的表現。