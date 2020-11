【教樂事】創造力──未來成就的催化劑

有說創造力是預測孩子未來成就的有效指標,研究指出,有創意的人比一般人有較強的自發性和個人主義。簡單的說,創意出於自主,沒有自主就沒了創意。

兒童和成人依靠創造能力來幫助他們在日益複雜和不確定的時代中適應和發展。研究發現在有創意的生活中可以找到快樂和幸福感。創造力是人類探索和發現的中心,是一種用於產生和傳達原始價值觀念的能力。受視覺、聲音、味覺、觸覺和嗅覺的啟發,創造力是一種力量,可以促進人類發展,創新和對周圍世界的審美欣賞。

許多人將創造力與有才華的人聯繫在一起,如Steve Jobs運用創造力研發iPhone和其他創新的Apple產品。但是,創造力不僅限於具有非凡才智或才華的人,也不限於大型發明。每個人都有創造力,可以激發創意,例如製作新食譜,便是通過自我表達傳遞有力想法或發現更好的方法來實現預期結果。心理學家 Mihaly Csikszentmihalyi在《The Systems Model of Creativity》一書中,引用了大量研究表明,當成年人將時間和精力投入到兒童的整體發展中時,他們還可以幫助年輕人培養創造力。

家長援引 激發創意

家長們可能有興趣怎樣在日常生活中培養小朋友的創造能力,其中一個考慮方法便是SCAMPER(奔馳法),它是由心理學家 Robert F.Eberle創作,SCAMPER中每個英文字母也是一個代號和縮寫:

S = Substitute (替代)

C = Combine (合併)

A = Adapt (調適)

M = Magnify/Modify (修改)

P = Put to other uses (其他用途)

E = Eliminate (消除)

R = Re-arrange (重排)

如一位很喜歡打乒乓球的小朋友在疫情期間未能外出與隊友練習乒乓球,家長可透過運用SCAMPER與孩子討論,引發他們的創造力:

Substitute:有沒有其他「物品」能取代他的隊友,在家和他練習。

Combine:如發明一個乒乓球練習工具,這個工具需由哪幾個部分組合而成。

Adapt : 乒乓球練習工具中的不同組成部分否需要調整的地方,以加強發明品的功能。

Magnify/Modify:和部分組件的顏色、造型、物料等是否需要改變,以減少發明品的缺點或改變用途。

Put to other uses:乒乓球練習工具能否有其他使用方式或目的,從而產生新的用途。

Eliminate:嘗試除去某些東西、多餘部分或步驟,讓產品更精簡化。

Rearrange:將乒乓球練習工具中的不同組成部分重新排列或是以逆向思考操作,看看能否產生新的設計。

家長在培育學生創造能力的過程中,孩子可能有很多天馬行空的想法,切忌立即回應批判,宜先鼓勵孩子全面表達,以免打擊他們的創意。

Profile

許定國

佛教黃焯菴小學校長。教育碩士(課程與創新教學/資優教育),從事教學二十年,長於推展STEM及資優教育。現任香港課程發展議會委員,曾獲「第九屆香港海華師鐸獎」、「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」。