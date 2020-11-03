為演戲去到幾盡？佢效法胡杏兒谷肥40磅博攞女配角獎

雖然特技化妝可以將藝人變身做肥妹、肥仔，但為演出真實感，唔少藝人願意為藝術而犧牲，短時間急增磅谷肥自己，全因一個角色，對女士們嚟講可謂極大挑戰！

有「巨胸翠如」之稱嘅鄧月平，為電影《墮胎師》不惜犧牲美貌扮演四眼肥妹仔，兩個月內由101磅急增至143磅，一日隊足6、7餐，瞓前消夜餐單有雪糕及快餐，更以麻辣火鍋做早餐，麒麟臂、水桶腰兼象腿出晒嚟，唔講真係唔認得佢！導演陳果更為鄧月平報名金像獎最佳女配角獎，可惜最後未能入圍角逐。

胡杏兒2006年拍攝無綫劇《肥田囍事》，兩個月內谷肥超過40磅，由110磅增至152磅，之後兩個月內極速收身至標準身形，唔靠特技化身做真‧肥妹，加上「肥田」角色深入民心，憑此角獲得《萬千星輝頒獎典禮2006》視后提名，自此胡杏兒平步青雲。

張建聲2015年為電影《壹獄壹世界：高登闊少踎監日記》飾演奸角呂文積，10個月內由148磅谷肥至202磅，衝破200磅做肥仔，後來又用3個月減回正常磅數，之後又為電影《真 ‧ 三國無雙》飾演張飛而增肥15磅，依家一直維持微胖身形。

張家輝為電影《激戰》毅然挑戰自己，用咗半年時間勁操爆肌身材，不惜聘用私人教練作專業指導苦練身材，一個月每日淨食30隻蛋白，臨開拍前狂食白飯增肥，再經過幾日脫水，令肌肉線條突出，最後憑電影再次獲得金像奬影帝，真係實至名歸！