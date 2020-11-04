何雁詩嫁鄭俊弘遭坐地起價　婚禮場地臨門撻Q

歌手鄭俊弘（Fred）榮升「6億駙馬」，與何雁詩將於星期6結婚，但籌備期間卻好事多磨，舉行場地一改再改！兩人年初宣布訂婚時，原本打算年底在美國酒莊行婚禮，但其後爆發疫情，令兩人改為留港結婚。原本已訂好場地，豈料距離婚禮只得幾日，突然傳出場地有變！據知，一對新人原本屬意在歐陸式餐廳舉行婚禮，但餐廳採取「拖字訣」遲遲不肯報價，等到最後限期才回覆，竟然是獅子開大口，開出一個「離晒大譜」的天價，令他倆嬲到爆之餘又要臨時臨急另覓場地，最後終落實在沙田某酒店的戶外園林草地行禮。

「出軌」見番初戀男友

將成為人妻兼前日度過生日的何雁詩，到電台宣傳新歌《基本戀愛套路》時大方承認此事：「本身想簡單啲，喺同一間餐廳入面搞掂晒（指行禮及食飯），但唔知係咪因為我哋好遲問，所以價錢好高好高、好唔合理，超出咗預算好多，所以臨一星期前改咗行禮地方，好彩有公關幫手！大概10日前先知要轉地方，佢即刻當晚幫我哋搵，我都係頭先啱啱先同行禮地方開完會，終於落實到。（有冇嬲嗰邊或唔開心？）係處理手續上比較複雜，好彩我同Fred唔算過分緊張，身邊姊妹同公關都好幫我哋，仲緊張過我哋！」

即將結婚仍勤力出來工作，何雁詩笑說：「其實到結婚前1日都仲做嘢，如果我喺屋企嘅話就會緊張！好似尋晚仲發噩夢，夢到我同初戀男友結婚，真係好擔心，好彩起身見到Fred喺隔籬先即刻放心晒！」她透露婚禮細節已大致落實，問到是否已想好玩新郎環節？她笑說：「希望盡量短暫時間內用痛苦啲嘅形式完成。（捨得玩Fred？）其實主要都係玩伴郎團，張頴康嗰啲就要辛苦啲，對於玩佢我好捨得！總之甜酸苦辣、冰火都會有！」

認老竇有幫手：大部分自己畀

提到有指Fred榮升「6億駙馬」，何雁詩坦言不知父親有多少身家：「我哋係財政獨立，希望爸爸嘅錢自己儲番，退休舒服啲。（Fred有冇唔開心？）唔知佢睇咗報道未，但我哋都睇得好化，最緊要同屋企人關係好。（結婚爸爸有冇幫手？）有啲嘢需要佢幫手，雖然疫情下我哋嘅收入都好低，但大部分都係我哋自己畀。」