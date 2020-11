【相愛21年】丈夫不敵癌魔離世　肥媽：在天堂見

藝人肥媽(Maria Cordero)丈夫Rick因病離世。肥媽在今天(5日)約凌晨3時半透過社交網公布丈夫Rick離世的消息,肥媽上載與丈夫的合照寫道:「My love my man RIP .see you in heaven,親愛的老公安息。」

肥媽與丈夫結婚21年,Rick在2017年確診患上末期肺腺癌,肥媽曾用食療嘗試為Rick紓緩病情,而Rick因抗病要經常出入醫院,肥媽曾透露醫藥費已超過600萬元。

在今年8月,Rick因肺炎與血管閉塞再度留醫。當時肥媽曾在社交網上載老公入院影片,肥媽更搬到病房全天候照顧丈夫。在上月,她與黑妹李麗霞在網上直播音樂會上,因憂慮丈夫病情當唱到《憑著愛》時更一度流崩。

現年66歲的肥媽於1972年與首任丈夫結婚,二人育有6名子女,她於1989年因受家暴及丈夫婚外情而決定離婚。至1999年,她與丈夫Rick結婚,展開第二段婚姻。二人一直十分恩愛,無奈Rick在3年前確診患末期肺腺癌,抗病3年於今天凌晨病逝。

有消息指Rick昨日下午因為呼吸不順送院,到凌晨一時左右不幸離世。肥媽還表示昨日早上才與丈夫一起吃早餐,很難接受老公死訊,家人已經處理後事。為免肥媽傷心過度,家人着肥媽在丈夫出殯當日才到場。