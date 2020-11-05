BLACK PINK帶妝接觸熊貓「福寶」惹爭議

韓國人氣女團BLACK PINK參演的綜藝節目《24/365 with BLACKPINK》將於後日播出最後一集，昨日公開預告片，四位成員到韓國主題樂園近距離親親首隻在韓國出生100天的熊貓「福寶」。

曾夢想成為動物飼養員的成員Jennie，曾在綜藝節目《認識的哥哥》中表示如果沒有成為歌手，可能會當熊貓飼養員，故她與隊友見到熊貓也非常興奮。

泰籍成員Lisa與隊友Jisoo戴上手套，跟熊貓飼養員一起製作熊貓的飼料，Jennie與Rose則在職員指引下，用手觸摸熊貓的手部，去檢查熊貓是否健康，之後Jennie更親手抱着小熊貓「福寶」。雖然4位成員均有戴上口罩、手套及身穿藍色保護衣，但臉上卻化上妝，預告片曝光後，隨即惹起大批內地網民不滿。

熊貓是中國的國寶，不少內地網民表示除熊貓飼養員及獸醫，其他人近距離接觸熊貓都可能會讓牠生病，有網民質疑幾位成員身上的化妝品及香水會刺激熊貓，而家中有養寵物的成員與熊貓近距離接觸，亦容易將病菌帶給熊貓，網民炮轟韓國動物飼養員未有保護好熊猫，要求節目組與飼養員作出回應。而據相關人士表示，「福寶」需要跟母親學走路120天，最快可於下月底或1月初公開讓遊客參觀。

此外，該主題樂園於昨日宣布正式將首隻在韓國出生的熊貓取名「福寶」，牠是在今年7月20日出生，其父母「愛寶」及「樂寶」則是於2016年3月，以中國友好大使身份由四川被送往韓國飼養。