小三絕路！黃心穎黎振燁形象破產遭無綫解約

2012年港姐亞軍黃心穎，去年4月背男友馬國明「偷食」人夫許志安，形象直插谷底，除賠上感情與馬國明分手外，事業同樣一鋪清袋，被無綫無限期雪藏！其後，她敗走美國自我反省兼過新生活長達8個月，有傳她在當地一度轉行做地產代理人，但最終還是返港等機會，惟至今未見任何新Job，連社交網亦於今年7月22日最後更新。

「遺作」明年播出

她出事前拍下的4部「遺作」，當中劇集《丫鬟大聯盟》與《牛下女高音》已於去年先後播出，而《法證先鋒IV》則由馬國明現任女友湯洛雯重拍其戲份並於今年2月播放，最後的《堅離地愛堅離地》早前亦在《TVB節目巡禮》中宣布「解禁」，獲安排明年播出，黃心穎更在片花佔了2個鏡頭，正當外界以為她獲「放生」之際，實情是遭無綫放棄！據知，無綫曾考慮刪剪其戲份，甚至找人頂替重拍，但最終覺得不值得為她花工夫、時間和成本，故讓她如常亮相。

一直放無薪假

據知，無綫經過多番開會商討後，有感「偷食事件」已發生一年半有多，但黃心穎的形象未見好轉，相信已難得救，雖然雙方合約期仍有一段很長時間，即使雪藏期間以「無薪請假」方式履行合約，不用發放工資，但有感將一個不事生產的藝人留在公司無甚作為，加上現時經濟不景氣，相信其星途短期內都不會有突破，故決定放棄，最遲2個月內便正式與她解約，結束賓主關係！

東網就此事聯絡黃心穎，問會否覺得不捨或解脫？工作上有否新方向？她僅以短訊回覆：「有Update再同大家講，多謝關心。」並附上「合十」及「笑臉」Emoji。

同樣因桃色新聞而賠上事業的，還有2016年香港先生冠軍黎振燁！今年4月，他背大肚妻撻着前港姐朱智賢，並相約到山旯旮食蛋糕，形象插水，自此被無綫掟入「雪櫃」，至今未見任何演出，翻生機會近乎零，他同樣遭無綫放棄，與黃心穎一樣被解約！

對於二人解約一事，無綫藝員管理及發展部助理總經理樂易玲，承認他們正簽無薪請假紙放假：「最近我比較忙，未得閒約佢哋坐低傾，都想知道佢哋點環境同有咩諗法。」

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