鄭俊弘冧晒愛的宣言　何雁詩拒婚後即生B

今日是何雁詩（阿詩）和鄭俊弘（Fred）結婚好日子，天公作美，兩人笑言：「好好彩，天氣好好，本身會打風嘅，嚟到天氣好好，仲好似夏天咁熱。」接過新娘後，兩人大方受訪，心情大好，應在場記者要求，嘴對嘴錫了幾次，Sweet到爆！

Fred接新娘玩遊戲時已眼濕濕，喊得早過何雁詩，何雁詩說：「估唔到佢快過我喊，以為我快啲，點知佢快過我，我都有啲眼濕濕。」星級姊妹團透露開門利是有8位數？Fred解釋其實是鏡頭效果，是遊戲一部分，似十足歡樂滿東華支票交接儀式，支票上面就貪玩寫着8位數字，阿詩說：「總之係好得體嘅數字啦！事前都同姊妹溝通過，班姊妹都好滿意嘅。（老公嘅愛的宣言好感動？）其實係我寫畀佢嘅，因為玩遊戲時，姊妹希望我寫啲嘢，交畀佢朗讀，不過有啲係佢自行發揮成分，有我哋兩個人先知嘅笑料，希望我哋兩個可以互相廝守到老，同埋希望佢可以老過我，長命過我啦，呢樣對我好緊要嘅。」身旁的Fred即冧妻說：「我梗係老過你啦！」

他們亦各自準備愛的宣言，一陣會在註冊儀式上朗讀，阿詩手上有多隻戒指，包括求婚戒指及奶奶送的戒指，她說：「好開心，過咗斟茶儀式後，大家成為一家人，會叫奶奶大姑奶，佢哋睇住我哋起起跌跌。」

問到家人有否催生B，Fred說：「個個都咁講，頭先大衿姐叫我哋生5男2女。（係咪真係生咁多？）唔會啦，遲啲先，做嘢忙。」阿詩說：「我都唔知自己有冇咁厲利，不過會盡力，唔會婚後即生。」今日註冊同時是阿詩爸爸70歲生日，雙重意義。提到Fred快將生日，阿詩甜笑說搞老公生日，忙過搞婚禮：「不過佢生日要開工，已訂枱同佢食飯。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc