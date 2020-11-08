東方日報C2：鄭俊弘派「8位數」開門利是何雁詩晒百萬行頭

恭喜恭喜！榮升「6億駙馬」的36歲鄭俊弘與28歲何雁詩終成眷屬，昨日在酒店進行結婚儀式。一對新人穿中式禮服現身，阿詩戴上5對「流星錘」龍鳳鐲、金豬鏈、金戒指及3隻鑽戒，大晒逾百萬行頭！新郎非常識做，豪派「8位數」開門利是，氹到新娘子及姊妹勁開心！

歌手鄭俊弘（Fred）與何雁詩經歷重重波折後，昨日正式成為夫妻！早前天文台預告打風，幸好天公作美，為他們送上「大賀禮」！一對新人前晚各自上頭，昨晨則在女家進行接新娘儀式，並有10男10女兄弟姊妹團助陣，其中陳瀅、蔡思貝、Cheronna、陳嘉寶、賴慰玲穿粉紅色姊妹裙，組成「索爆姊妹團」，張子丰則反串做姊妹，兄弟團就有張頴康。

老婆寫愛的宣言

下午他們到沙田一間酒店的戶外園林草地舉行婚禮。約3時，Fred親自駕名車載阿詩到酒店，獲兄弟姊妹團迎接，之後齊齊一字排開影大合照。一對新人以中式禮服現身，穿「褂王」的阿詩行頭強勁，除戴上大串金頸鏈外，還有分量十足的金豬鏈，雙手則佩戴5對超厚身的「流星錘」龍鳳鐲、金戒指及3隻鑽戒，在陽光下金光閃閃。他們應記者要求咀足幾次，Sweet爆全場！

Fred受訪時自爆接新娘已眼濕濕，阿詩即取笑老公比她更快喊。問到開門利是是否8位數？Fred笑言是「鏡頭效果」，像慈善節目的支票交接儀式，阿詩說：「總之私下係好得體嘅數字啦！Fred同姊妹溝通過，佢哋都好滿意。」據知「支票」上面寫上99,999,999.9，寓意長長久久！問阿詩有否被Fred的愛的宣言感動？她說：「其實係我寫畀佢嘅，因為玩遊戲時，姊妹希望我寫啲嘢交畀佢朗讀，不過有啲係佢自行發揮，亦有我哋兩個人先知嘅笑料，希望我哋可以互相廝守到老，同埋希望佢可以老過我、長命過我，呢樣對我好緊要。」Fred即笑言：「我梗係老過你啦！」

全世界催生B

講到阿詩手上有多隻戒指，包括求婚戒指及奶奶送的戒指，她開心說：「過咗斟茶儀式後，大家成為一家人，大家都睇住我哋起起跌跌。」問到家人有否催生B？Fred笑言：「個個都咁講，頭先大妗姐叫我哋生5男2女。（真係生咁多？）唔會啦，遲啲先。」阿詩笑言：「我都唔知自己有冇咁犀利，會盡力，但唔會婚後即生。」對於昨日亦是阿詩父親70大壽，加上Fred又快將生日，阿詩冧爆表示搞老公生日忙過搞婚禮：「佢生日要開工，已經訂咗枱同佢食飯。」

受禁聚令限制下，他們僅邀約50名親友出席婚禮，包括無綫高層樂易玲、唱片公司老闆何哲圖、譚嘉儀、胡鴻鈞等，何哲圖表示：「聽到佢哋講好艱難先行到呢一步，好感動！」穿低胸婚紗的阿詩挽着父親手臂進場，一對新人交換戒指後深情擁吻，之後輪流發表誓詞，期間阿詩獻唱情歌，場面感人，二人都有眼濕濕。接着他們在律師及雙方家人見證下簽字，晚上就移師大埔一間西餐廳舉行約70人的私人晚宴派對。

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