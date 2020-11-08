【移民英國】BNO簽證「永居與入籍」有試要考

明年2021年1月31日起，英國BNO簽證（Hong Kong British National（Overseas） （BN（O））visa）就正式開放申請，上星期已跟大家細列過它的申證要求，今次就集中講講，住滿5年後申請永居英國（Settle in the UK）的要求，只要永居滿12個月，就可申請入籍（Apply for citizenship）英國。

申請永居4個要求

申請永居最基本要求，就是申請者要逗留英國已滿5年，假如你已入境英國一段時間鋪排永居，例如是持工作簽證入境，那這段時間亦可計入這5年內。此外申請永居，亦有以下4項要求：

假若都符合以上要求，當永居滿12個月後，你就可申請入籍英國，申請入籍亦須另付申請費用。

英語能力要如何證明？

只要你是18歲以上，當你要申請入籍英國或永居，就要展示你英語能力的證明，證明方法是取得英語B1, B2, C1或C2 Level的資格；又或在英語國家取得全英文授課的本科或本科以上學位。如申請者已65歲或以上，又或長期身體或精神有問題並獲醫生開出豁免證明，英語能力證明要求便可豁免。

什麽是B1, B2, C1, C2 ?

歐盟語言教學測試參照框架（The Common European Framework of Reference for Languages）簡稱CEFR，它將語言能力從低到高劃分爲3個等級：A基礎水平（Basic user），B獨立運用（Independent user），C熟練運用（Proficient user）。每個等級都細分2個級別，也就是A1和A2, B1和B2, C1和C2。

英國對永居和入籍者英語要求達B1水平，其實在CEFR中只屬中級下等，可謂不求專精，只求能獨立應付正常生活已可。目前英國移民法規定，只可用內政部規定的英語考點測試成績，才可用來申請永居和入籍，考點測試名單Secure English Language Test（SELT） list會不時調整，須要不時查詢。

Secure English Language Test (SELT)

如何通過B1考試？

B1考試重點是聽力和口語，主要針對日常生活運用能力，對於英語水平不高者，建議選擇僅測試口語和聽力的IELTS Life Skill 或 Trinity GESE，避開必須讀寫測試的雅思IELTS 或 Integrated Skills in English。由於永居或入籍英語測試，是考核日常英語運用，故此相對容易反覆練習；即使英語基礎很低，亦可選擇報讀當地語言學校，透過系統性複習和訓練，也一樣可順利通過考試。

關於「Lift in the UK」測驗

當你要申請永居英國，就要接受一次「Lift in the UK」測驗，以證明你對英國生活文化已有基本認識。測驗全長45分鐘，共要回答24條問題，內容都跟英國傳統和習俗有關，它們都收錄於一本官方手冊《Lift in the UK》中，手冊有實體書、電子書及錄音書形式，測驗前你必須好好溫書。測驗必須在3個月前在網上預約，測驗費用為£50（約HK$500），在英國全國有超逾30個測驗中心地點可選擇。

Life in the UK Test