【移民英國】BNO簽證「永居與入籍」有試要考

明年2021年1月31日起,英國BNO簽證(Hong Kong British National(Overseas) (BN(O))visa)就正式開放申請,上星期已跟大家細列過它的申證要求,今次就集中講講,住滿5年後申請永居英國(Settle in the UK)的要求,只要永居滿12個月,就可申請入籍(Apply for citizenship)英國。

申請永居4個要求

申請永居最基本要求,就是申請者要逗留英國已滿5年,假如你已入境英國一段時間鋪排永居,例如是持工作簽證入境,那這段時間亦可計入這5年內。此外申請永居,亦有以下4項要求:

假若都符合以上要求,當永居滿12個月後,你就可申請入籍英國,申請入籍亦須另付申請費用。

英語能力要如何證明?

只要你是18歲以上,當你要申請入籍英國或永居,就要展示你英語能力的證明,證明方法是取得英語B1, B2, C1或C2 Level的資格;又或在英語國家取得全英文授課的本科或本科以上學位。如申請者已65歲或以上,又或長期身體或精神有問題並獲醫生開出豁免證明,英語能力證明要求便可豁免。

什麽是B1, B2, C1, C2 ?

歐盟語言教學測試參照框架(The Common European Framework of Reference for Languages)簡稱CEFR,它將語言能力從低到高劃分爲3個等級:A基礎水平(Basic user),B獨立運用(Independent user),C熟練運用(Proficient user)。每個等級都細分2個級別,也就是A1和A2, B1和B2, C1和C2。

英國對永居和入籍者英語要求達B1水平,其實在CEFR中只屬中級下等,可謂不求專精,只求能獨立應付正常生活已可。目前英國移民法規定,只可用內政部規定的英語考點測試成績,才可用來申請永居和入籍,考點測試名單Secure English Language Test(SELT) list會不時調整,須要不時查詢。

Secure English Language Test (SELT)

如何通過B1考試?

B1考試重點是聽力和口語,主要針對日常生活運用能力,對於英語水平不高者,建議選擇僅測試口語和聽力的IELTS Life Skill 或 Trinity GESE,避開必須讀寫測試的雅思IELTS 或 Integrated Skills in English。由於永居或入籍英語測試,是考核日常英語運用,故此相對容易反覆練習;即使英語基礎很低,亦可選擇報讀當地語言學校,透過系統性複習和訓練,也一樣可順利通過考試。

關於「Lift in the UK」測驗

當你要申請永居英國,就要接受一次「Lift in the UK」測驗,以證明你對英國生活文化已有基本認識。測驗全長45分鐘,共要回答24條問題,內容都跟英國傳統和習俗有關,它們都收錄於一本官方手冊《Lift in the UK》中,手冊有實體書、電子書及錄音書形式,測驗前你必須好好溫書。測驗必須在3個月前在網上預約,測驗費用為£50(約HK$500),在英國全國有超逾30個測驗中心地點可選擇。

Life in the UK Test