張馨月患急性乳腺炎燒至39度　痛到喊足半個鐘

藝人林峯與太太張馨月於9月底迎來愛女，坐月期間張馨月更為B女整「母乳梘」，但今日張馨月在社交網透露日前因乳管阻塞而患急性乳腺炎，故找來通乳師，而自稱當時生孩子都沒流一滴淚的她胸痛到喊足半個鐘，甚至連續兩天發燒，最終靠退燒藥及通乳師幫忙，痛楚才得以解決。

初為人母的她發長文分享：「這次通乳的時候胸痛的我全身難受，沒有力氣，一邊通乳一邊哭，通乳師看我太疼了哭了大概大半個小時，（生孩子都沒流一滴淚）叫我還是去醫院看看吧，剛停下，我就發抖，抖了有十幾分鐘，在去醫院的路上開始發燒了，燒到39.6 ，……第二天的我一直處於低燒狀態，下午的時候又燒起來了，39度此刻我的心情是又來？ （發燒到38.5就得吃退燒藥，24小時以內不超過兩顆）吃完退燒藥，捂汗。這天也有叫通乳師幫我通乳，排出好多顆乳渣，乳腺管通暢，才能更好的出奶，不容易堵奶。」好多網民都大讚媽媽真偉大！不過該社交網未有個人照片，有網友質疑是否張馨月本人。

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