跟住跳企鵝操　你都可以變「男神收割機」

有「國民初戀」之稱的韓國女神裴秀智的新劇《Start Up》最近熱播，與男神南柱赫的CP組合十分養眼。有「男神收割機」之稱的她除了在劇集之中與不同男神組成一對又一對甜蜜又高顏值的CP外，現實生活中的男友CV亦是帥氣非凡。不過其實初出道的秀智有點嬰兒肥，後靠嚴格的餐單和獨創「企鵝操」打造精緻V臉和完美線條。女神的「養成」秘笈，馬上為大家送上！

獨創「企鵝操」

秀智曾在節目中分享過自己獨創的「企鵝瘦身操」，以貌似企鵝的形態，透過快速擺動手臂塑造線條。首先雙腳與肩同寬，雙手向外伸直，手腕向外側折，形成企鵝站姿。維持這個姿勢，手臂分別向旁、前、後擺動20下，同時手腕上下或左右擺動，一共做8組。這個動作可以甩掉手臂的「ByeBye肉」、收緊上身的線條，還可以防止胸部下垂、外擴等問題。

低卡減肥餐單

除了運動塑形外，飲食也是減肉的重點。秀智亦曾在另一檔節目中提到自己的減肥餐單，早餐是雞胸肉 + 1條番薯 + 蛋白質飲品，午餐是糙米飯 + 沙律，晚餐則是2條番薯。以比每人每日所需熱量更低的卡路里攝取量（普通成年人平均一天需要的熱量約在1,500卡，但秀智會將每天的熱量減少到1,000卡），配合進食低碳水、高蛋白質食物，一邊瘦身，一邊保持營養。

晚上6點後不進食

秘笈的最後一點就是過6不食，晚上6點前吃完晚餐，讓身體在入睡前有足夠的時間消化食物，避免為身體造成負擔。