同羅子溢狂演咀戲　張曦雯男友打爛醋埕

藝人張曦雯（Kelly）今日現身台慶劇《踩過界II》宣傳活動，講到該劇緊接她主演的《木棘証人》，她稱兩劇雖然都是飾演大律師，但劇種及角色性格都非常不同，問到會否擔心觀眾睇厭？她說：「都唔擔心，好在唔係疊住，而係接住，都係兩套啫，我都好耐冇出劇，而且再下一部劇最快都要下年年尾先播。今次一次過連播兩劇都好，畀大家知道我嘅戲路好闊。希望大家唔好睇厭我，因為之後大家會有一年睇唔到我。希望大家多多支持，公司先會畀多啲劇我拍，我先可以有工開。」

提到她在《木棘証人》中與羅子溢的馬拉松式咀戲，Kelly稱跟男友分開睇：「男友有睇，佢話好Sweet、好熱情。（男友有冇呷醋？）佢可能有啲呷醋，但冇講出嚟。佢話唔講錫嗰度，你係做得好好。我有叫佢唔好睇，我話我唔喺度同你一齊睇，話唔到畀你知幾時閉埋睇唔好睇，但就算唔睇電視，都有人放社交平台，不過佢好明白。（點氹番佢？）錫番佢一啖。（《踩過界II》入面有冇咀戲？）同王浩信有一場係借位，同張振朗都有錫，冇得借位。（男友冇眼睇？）佢要習慣睇多啲，佢睇到眼火爆證明我成功。」

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