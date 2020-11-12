曾偉權傳肺癌惡化命危　契妹曾拒絕好友介紹醫生

58歲的藝人曾偉權年初被指患上肺癌，有傳近日因病情惡化，於本月10日被送入醫院，今日更傳出命危，但其契妹Sasa（波兒）對此沒有回應。據知，自曾偉權傳出患癌後，不少好友都很擔心他的狀況，而之前每當致電及傳短訊給他時，都是由他的契妹Sasa代聽，她都表示希望大家給他時間休息，不想他受騷擾，亦有朋友表示有醫生想介紹給曾偉權，但其契妹都表示不用。

無綫企業傳訊部回覆表示：「曾偉權在公司工作多年，年前他向公司表示希望減少工作量，跟公司以part time方式合作；至月前他表示想多作休息調理身體，不續約暫停工作。藝員部同事與他都有一直保持緊密聯絡，大家都希望他能早日康復再回公司工作。」

曾偉權與梅小惠拍拖多年，最終分手收場，但他與小惠的家姐兼監製梅小青依然保持友好關係。東網聯絡上梅小青，她謂：「希望佢冇事，唔清楚情況，打過畀佢契妹Sasa，佢未覆。」梅小青與他在3月中曾通電話，對方聲音雖然沙啞，但精神不錯。而曾偉權另一好友歐瑞偉亦指沒有聽過任何消息：「由上年年尾就開始冇聯絡，可能佢想靜靜地，唔想有人騷擾佢休養生活啩。」

曾偉權近年深居簡出，去年10月，他曾為無綫劇《牛下女高音》宣傳，當時已明顯消瘦了很多，他透露肺部免疫系統出現少少問題，需長時間治療並且避免去太多人的地方。而最後一次露面則是去年11月，亦是為《牛》宣傳，當時他只說正在休養，之後《牛》一班主角歐瑞偉、吳岱融和蔣志光等到馬來西亞做慈善騷，曾偉權亦因病缺席。