姚子羚夜會舊愛唔認復合　真命天子唔係Raymond？

藝人陳山聰與姚子羚出席無綫新劇《大步走》宣傳，子羚對於被東網拍到與舊愛Raymond翻撻，有備而戰的她未有正面回應，表示不再回應感情事：「再咁寫身邊異性唔識約我食飯。（話你陷入四角戀喎！）熟悉我嘅知我係咩人。（問題唔喺你度喎！）咁問番當事人，感情事我唔再回應。（想低調感情事？）不嬲我嘅感情世界都低調，入行到依家都係，但做呢行就冇計，都明白嘅。」

談及被拍到約會也不承認，子羚坦言不想再講，認為他日真命天子出現，便會大方接受大家祝福，現時則專心工作，不想外間集中討論其感情事，問到Raymond豈不是非真命天子？她說：「真命天子呢樣嘢，就係同我步入教堂嗰個。」在旁的山聰則透露子羚從未帶同另一半出席聚會。

提到好姊妹胡定欣宣布簽約邵氏，子羚也戥對方終回歸拍劇高興，問到會否跟隨姊妹加盟？她笑說：「大家需要嘅性質唔同，無論邵氏同TVB都係拍嘢，只係形式上唔同，但我鍾意TVB模式，同埋份約都仲有一段時間。」

而忙於為新劇《金宵大廈2》埋尾的山聰，則表示將回歸做湊仔公，更指4個月的兒子很重，令太太抱到有媽媽手：「依家好多時係我抱，同埋佢開始認人，早兩日教佢玩口水，依家一見我就玩口水，就當係親子時間。」

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