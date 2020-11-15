傳康子妮有新歡　林曉峰：佢開心就得！

藝人林曉峰（阿Lo）早前被東網爆跟康子妮（Lily）結束18年婚姻後，首次現身公開活動，孖練美娟為ViuTV最新遊戲節目《調查男女》錄影。問到阿Lo現時心情如何？他坦言已習慣單身狀態，並非常看得開：「人去到呢個年紀，最緊要係開心！依家呢個選擇係大家都開心。（離婚係雙方協議？）係。（幾時有呢個念頭？）幾時就唔記得啦，以前顧慮、介意太多，經歷咁多嘢之後，依家終於可以做番自己。」問到決定離婚前有跟一對仔仔講？阿Lo指有開家庭會議，而仔仔都好明白，又謂現時跟Lily有朋友的距離更開心，私下仍然會有聯絡，就如之前因為要去內地工作，都有叫Lily幫手照顧仔仔。

提到有指二人分開是因為有「小三」黃翊介入，阿Lo聞言即落閘：「唔係事實嘅嘢唔回應。」其後再有傳Lily新歡是保險界高層，問到若然前妻有新戀情會否祝福？他大方話說：「只要佢開心就得！」至於問到是否Ready接受新戀情？他笑言上月底才返港、剛完成隔離，都未有機會出街，不過就打趣說：「有嘅話梗係接受，做咩唔接受！」有傳離婚一事林家上下嬲爆Lily，阿Lo不忘護前妻：「明白傳媒會創作好多唔同嘅故事、版本先多人睇。（前妻依家做保險有幫手買？）有，佢唔使Sell我都買。」

談到好兄弟錢國偉（Wilson）日前不敵癌魔病逝，問到是否未能見最後一面？阿Lo沉重說：「有好多方法見，我哋係視像通話。（冇得親身見更傷心？）我知佢嘅宗教信仰，去到呢刻係用一個開心、理性嘅態度面對，佢去到更好嘅世界。」除大讚對方是他見過最堅強、意志力最強的人之外，他自爆最後一句跟Wilson說的說話是「過兩日冇事」：「做朋友最希望佢冇事，其實佢唔使人同佢加油，佢自己都冇放棄過。（有交低要照顧老婆、囡囡？）咁Friend都仲要交代？會繼續用日常方式照顧。」

至於錢太陳宛蔚財政狀況有否困難？阿Lo說：「係佢私人嘅事，如果佢需要幫助，做到都會做，最緊要係小朋友，希望儀式當日小朋友出現要保護佢，我身為佢嘅契爺都好緊張佢，怕佢突然要面對咁多人會驚。（佢知道爸爸走咗？）知，情緒都OK，但要慢慢適應，佢都會掛住爸爸，有上屋企陪佢傾偈。」

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