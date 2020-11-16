暗示畀黃心穎Unfollow？湯洛雯呻冤枉：我都唔知點解

藝人湯洛雯（靚湯）與丁子朗今日出席帝舵表活動，之前有傳湯靚與男友馬國明明年初結婚，靚湯否認：「冇結婚冇求婚呢件事，求婚就唔好問我，因為唔係我去求。我哋只係拍咗幾個月拖，未去到（結婚），唔想咁快。之前話我哋睇樓盤，其實只係經過櫥窗望吓，之前影到我哋出街，我哋都有認拍拖，如果結婚唔會隱瞞，呢方面大家有共識，做藝人有正常拍拖生活都好正常，觀眾都好接受。（有冇傾過結婚？）情侶之間咁傾，但唔係深入去傾，不過大家係朝呢個方向，我哋年紀都唔係細。（都會好快結婚？）你問佢。依家相處好舒服，係磨合期，了解期，要了解大家生活，要循序漸進，我唔會閃婚，要經歷過先知大家適唔適合。（先同居？）我同父母一齊住，如果佢唔介意嘅話，大家拜會吓雙方屋企先，順其自然。」

至於有指馬鞍山的豪宅是靚湯父親送她的嫁妝，靚湯即時澄清：「我有份畀錢架！我哋一家人有份夾錢，我買畀家人，佢哋供我讀書，所以想報答佢哋，想一齊搬入去住。絕對唔關佢（馬國明）事，好無奈。」

提到最近被發現她與好姊妹兼馬國明前女友黃心穎在社交網上互相取消關注，靚湯指自己完全不知情：「我follow咗就唔會再去掂，所以我都唔知點解，都係你哋同我講先知。（大家唔係朋友？）我唔會話大家唔係朋友，佢去咗美國之後係少咗聯絡，中間有傾過，但最近大家都忙，少聯絡。（無綫唔同心穎續約。）我未了解，我對自己份約都未了解。」

另外，之前丁子朗講過入行前已視靚湯為女神，問到今次跟女神合作是否很開心？子朗全程口窒窒說：「好開心，有個咁好嘅前輩。」靚湯即開他玩笑說：「你做乜示愛。」子朗稱今次是首次一齊做活動，但之前在《娛樂大家》中已合作過，問他會否當自己是馬國明？他說：「唔會，我認真工作，好開心同興奮。（唔敢有眼神接觸？）唔會，工作上都需要。（佢同馬國明拍拖你好失望？）唔會，作為粉絲希望女神開心幸福。」

期間靚湯突爆對方有女友，問丁子朗是否跟華姐林宣妤拍拖，他稱兩人是好朋友，又指有好多朋友好開心，之後更向靚湯求救：「其實點答，可唔可以請教吓？」靚湯笑言：「我係直認，你都直認啦！」丁子朗求救失敗後說：「喺香港有一齊食飯，係好朋友。（你哋依家相隔兩地。）可以視像通話傾偈又可以whatsapp。」

而講到腕錶，靚湯表示跟馬國明沒有情侶錶，問是否等送方送？她說：「女仔都可以送，作為聖誕禮物都係一個唔錯嘅選擇。」

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