暗黑天后朋友當樹窿　泳兒夢想喺小島做新娘

英皇歌手泳兒近年一改初出道的清新形象，成「暗黑天后」大唱Dark爆勉勵歌，最新作品《溝渠暢泳》是新三部曲的第一首，講述當遇到挫折時，希望能保持正能量。數到最令泳兒感挫敗的事，離不開家事及失聲，自稱報喜不報憂的她，從不向家人坦白，男友、朋友自然就成為她的「樹窿」。

提到跟髮型師男友Ziv愛情長跑8年，泳兒笑言成日被催婚，不過她坦言雙方未有結婚打算︰「順期自然啦，但又唔會排除突然間有事發生。（會閃婚？）我接受到㗎﹗只要個感覺啱，夢想嘅婚禮係喺個陽光與海灘嘅小島上同朋友盡興。（有生B大計？）唔抗拒，但都要睇自己係咪準備好。」雖然爸爸從旁施壓，不過明白「女大女世界」，都有給予自由度。

至於早年中風的媽媽仍留院中，泳兒無奈謂超過半年冇見過媽咪︰「疫情爆發後都冇得探病，雖然媽咪意識上未必知，但爸爸好好，不時都會同佢視像。」

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