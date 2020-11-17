傳成為「殼王新寵」！馮盈盈富貴逼人晒名牌袋進駐豪宅

前港姐馮盈盈（FYY）被東網影到與賭王四房公子何猷亨上遊艇開P斷正後，一路被指積極埋堆富貴上流圈，FYY最近搬到全海景千呎單位，加上在社交網豪晒逾20萬名牌包包，生活富貴非常！

今日有消息指FYY獲已退休的「殼王」陳國強睇起，取代30歲性感女神張曦雯，成為殼王新寵。日前FYY以爛牛配露腰裝，再以配以桃紅色約20萬的名牌包包，據知該名牌包需VIP訂製，有錢都未必買得到，馮盈盈真係有計！而最近她亦由月租19,000元的深水埗匯璽366呎單位，搬到千呎將軍澳新盤Malibu全海單位，安頓好後，她更坐在窗台望海晒美腿拍照，上載到社交平台公布已搬新居。

根據市場資料，Malibu的千呎單位售價約2,300萬，租金則要逾4萬元，未知FYY是租還是買，但據知她與家人同住。

鄭洐峰力撐FYY

東網搵到FYY的緋聞男友鄭洐峰，他力撐盈盈：「其實留意返，《#後生仔》裏面已經講過佢啲袋佢daddy送，將軍澳佢係同屋企人住……返去照顧屋企人都畀人話。講真就算佢對呢啲無聊傳聞麻木，我都覺得佢好慘。大家攞張相出來先啦！無相講咩都得架啦，我都同madonna傳緋聞啦！其實一個公司裏面最唔拜金嘅女仔，最努力工作養家，自己搵錢自己買嘢，反而不停被人咁『做』只能夠得啖笑。」

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