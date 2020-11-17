【冇腳嘅雀仔】項明生出走台灣冇歸期

旅遊達人項明生受新冠肺炎影響，自從三月以來便沒有出遊，他稱：「在香港超過了大半年，咁大個仔從來都未試過，作為一個冇腳的雀仔，其實都有啲苦悶！」

近日他終忍不住「出走」，往台灣拍攝深度文化旅遊，自言也掙扎了良久，他說：「因為要隔離半個月，不過始終都有旅遊瘾。隔離期間過得十分充實，每天上網進修拍攝及剪片技巧，早晚都跳健康舞及印度Bollywood，娛樂自己！一日三餐都十分豐富，因為我住的是北投溫泉區五星酒店，任叫酒店餐單，半個月肥咗3磅！」

國語其實是他的母語，不過他說15歲來港後已經很少講，他說台北朋友覺得他的國語有一點粵語口音，故他打算趁今次留台一段較長日子會學習台語。他說：「我頭數個月會環島，用旅居的方式,，體驗民風。如果香港有工作的話，我會返香港。否則，會在台灣玩多些日子。」早前他完成隔離，即每朝去跑步同游水，望可以快快減磅。

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