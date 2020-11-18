《九尾狐傳》趙寶兒　靠4招Keep Fit美肌

韓劇《九尾狐傳》劇情進入尾聲，趙寶兒憑着南智雅一角及高顏值、好身材被網友稱為寶藏女神，而她亦有一套獨門瘦身保養心得。（互聯網）

熱播韓劇《九尾狐傳》劇情進入尾聲，無論是李硯（李棟旭飾）和李郎（金汎飾）之間的傲嬌兄弟情，還是李硯與南智雅（趙寶兒飾）間的跨世苦戀都令人看得非常肉緊。身體內藏着螭的南智雅到底能不能躲過上世宿命和李硯擁有Happy Ending成為了結局的最大懸念。劇情固然是觀眾關注的焦點，但趙寶兒的高顏值與高挑身材，也成功迷住觀眾的視線。不過其實女神初出道時也曾飽受嬰兒肥和皮膚偏黑的困擾，後來憑個人努力瘦身保養才一步步令自己變美。

第1招：注重補濕

韓國女生追求水潤透亮肌膚與妝容，而且韓國的天氣也偏乾燥，所以補濕是她們保養環節中的重要一環。趙寶兒也不例外，她曾在接受採訪時透露自己會在妝前在臉上大面積噴上補濕噴霧，並用掌心的溫度輕拍、按壓讓皮膚吸收，令後續的妝更貼服，就連氣墊也是選擇水潤型。

此外，體內的水分補充也不能忽略，「多喝水」也是水潤肌的秘訣。趙寶兒表示自己會在飯前飲兩杯水，這樣做一來可以讓一天的飲水量達標，二來是增加飽腹感，減少飢餓感，順帶減少食量。

第2招：自製美容、瘦身飲品

跟很多韓國女星一樣，趙寶兒也有飲檸檬水的習慣，她選擇在晚上睡前飲一杯溫熱的檸檬水。做法是先將檸檬連皮切片，泡在溫熱的水中。此做法的好處是幫助身體平衡酸鹼值，加速新陳代謝，甚至可以助眠。

另外，趙寶兒亦有自製蔬果汁和美容飲品的習慣。她曾在美妝節目《Get It Beauty》中指出自己每天早上都會自製美容飲品。她會提前把蘋果、胡蘿蔔、芹菜等自己喜歡的蔬果打成汁製成冰塊，到口渴時再將蔬菜冰塊連同檸檬汁一併加入有汽水中飲用，便可補充身體所需維他命C和提亮氣色。

第3招：堅持運動

趙寶兒曾表示自己不太喜歡運動，但因為愛吃所以要靠運動來保持身材。為了令自己對運動充滿熱情，她會嘗試不同的運動項目，例如健身房機器、游泳、騎馬等。同時更會透過空中瑜伽和Pilates為身體塑形，以及訓練核心力量、柔軟度和平衡力等。

第4招：養白日常

趙寶兒本身的肌膚不算非常白哲，所以她會在亮白肌膚上下功夫。除了每天使用防曬以及有防曬系數的氣墊、粉餅外。在皮膚護理上也會多用含維他命C的精華產品。