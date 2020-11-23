斯文眼鏡娘　激戰最強

正所謂人不可以貌相，好多外表斯文嘅女仔，骨子裏其實好豪放。AV業界資深人士神仙乙就話，日本AV界除咗有眼鏡娘系列去表達呢種現象，亦有地味系列，意思係老土同「娘」咁解，不過呢班地味囡囡一旦被撻着，就會變得相當飢渴，真係估佢唔到呀！

久旱逢甘露

Madonna出品嘅《職場的一角色與地味人妻一起》，講述打扮娘到爆嘅水戶香奈同老公生活得相當枯燥，老公成日都對佢不理不睬。有一日收工後，香奈跟同事去食晚飯，期間佢飲到有少少醉，突然醒起仲有工作未完成，決定深夜返辦公室，發現男同事太郎竟然仲喺公司。太郎見到飲到面紅紅嘅香奈特別誘人，忍唔住催前索吻兼上下其手，阿妹太耐冇畀男人掂過，慾火瞬間被喚醒，喺太郎嘅猛攻之下顯得百般享受。自此之後，香奈同太郎經常喺辦公室鬼混，有時匿喺寫字枱底搞搞震，又喺會議室激戰，每日返工都高潮迭起！

開啟快感神經

喺光夜蝶推出嘅《地味天然之無業娘》入面，彌生美月打扮老土又不懂人情世故，所以一直溝唔到仔，而佢喺朋友口中聽到好多床上樂趣，於是見到招募AV女優嘅消息就膽粗粗走去應徵。喺男優嘅熟練調情技巧之下，美月嘅快感神經即時被開啟，變得對性事愈來愈有興趣，樂於嘗試不同體位，又追住男優嚟錫，更自動波策騎一番，瘋狂扭動身體榨取快感，盡情陶醉於全身酥麻嘅感覺當中！

下海尋滿足

呢部《近所地味巨乳熟女》故事講述巨乳人妻設樂亞里沙嘅外形又娘又老土，搞到老公對佢冇晒性趣，於是佢決定去拍AV尋求滿足。喺拍攝期間，亞里沙表現得相當怕醜，畀男優百般挑逗同猛烈進攻，都唔敢放聲大叫，男優見狀一於對阿妹出動各種法寶，包括震蛋同震棒加強刺激，果然令亞里沙高聲大叫，更爆發出激烈潮吹，之後佢仲反客為主，盡情將男優榨乾！

簡評

好多女仔都唔可以從其表面去判斷佢哋嘅性格，好似今日為大家介紹嘅作品咁，就話畀大家知就算囡囡打扮老土，被撻着後亦會變成強悍嘅癡女！喺3部作品中，本仙最鍾意水戶香奈主演嘅《職場的一角色與地味人妻一起》，原因係香奈本身美艷又有韻味，扮演OL相當入型入格，亦將寂寞人妻嘅神髓活演眼前，當佢被男同事撻着嘅時候，從內心爆發出嚟嘅興奮反應，演得相當出色，令人睇得開心又過癮！