王浩信踩過界擔正拍電影　北上做特種兵！

藝人王浩信2017年憑無綫劇集《踩過界》在台慶頒獎禮中勇奪首個視帝殊榮，之後幾年都是台慶劇主角，而且每套都甚有口碑。繼早前播畢的黑色幽默喜劇《反黑路人甲》後，香港與內地正熱播《踩過界II》及他有份演出的《非凡三俠》，被內地網民封為「霸屏王」，風頭一時無兩！

日前隔離完畢，浩信即偕張智霖、高海寧等在北京出席劇集發布會，據知他已轉戰雲南，為首任男主角的動作電影作準備。片中他飾演一名特種部隊士兵，要有超班體能才能應付，為此他特地找來專業教練操肌，在內地酒店隔離期間亦沒有鬆懈，勤力做Gym操好體能，以應付多個危險動作場面。由於行程緊迫，據知內地有不少商演邀約，他亦要推掉，見財化水。

浩信日前接受東網訪問，談及在《踩II》與張振朗再度合作，3年來第3度拍檔，他說：「之前拍完《反黑路人甲》，我哋都諗點樣可以再有突破，不過一拍起嚟就有新火花。之前拍《反黑》係熱戀，依家就已經係老夫老妻關係。」浩信每套劇都例必「派福利」，在《踩II》就有與振朗沖涼騷肌一幕，為了這場戲，他直認專登收身：「因為盲俠上輯咁清減，今次都要保持住，最大壓力係要連續21日拍法庭打官司戲，每日都有好多頁紙對白要背，拍完就要同振朗拍沖涼戲，所以法庭戲最後5日，我盡量唔飲水、唔食嘢去保持身形，要靠意志力去堅持。」

今年浩信絕對再有機會問鼎視帝，談到獎項，他日前接受內地訪問時坦言：「我唔抗拒，因為今年有2部大劇。如果同時有提名嘅話，會否分散票源？我都幾矛盾，不過無論自己攞還是劇集攞獎，都係鼓勵嚟！」

此外，憑內地劇《三十而已》爆紅的高海寧，早前與台灣藝人張書豪拍電影擔正「女一」後，繼續在內地搵真銀，日前便偕浩信及張智霖等，在北京宣傳有份客串的邵氏劇集《非凡三俠》，現場粉絲相當熱情，令她頓變「女主角」！據知，她已獲其他電影製作單位招手，亦有多個商演在手，她受訪時說：「好開心，今年收穫好好，依家趁另一套戲未開工，我會去南京探外婆先。」

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