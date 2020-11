IB攻略：IB考試要多少分才可以入讀頂尖大學？

IB學生嚟緊即將迎接聖誕,雖然是開心的節日,但是亦都意味着考試的時間即將來臨。IB校內中期考試,一般在聖誕節後,農曆新年前。這個考試尤其重要,因為將會定奪了學生大部分的預計分成績。有家長問究竟要考多少分才叫達標呢?筆者立即為你拆解大學IB分數要求!

預計分要比大學條件取錄高

IB學生不要將大學條件取錄當作是必定的分數。例如香港大學醫科的IB分數要求是42-43分,但是預計分卻要求44分,才會有面試。意思即是,學生要在預計分呈上大學的時候,已經考取比要求高出1-2分的IB分數,才有機會拿到條件取錄。沒有條件取錄的IB學生,就入讀該科的機會則微乎其微,所以IB升大學是一場預計分考試的比併。

法律和醫科收生分數最高

一般來說,頂尖的大學法律和醫科IB分數是最高的,例如香港大學的法律系要求高達40分,然而中文大學則38分左右,香港大學的法律系要求都直逼英國劍橋大學40-42的要求,而中文大學的要求則和倫敦大學和倫敦經濟商學院差不多。不過如上段所講,這是一場預計分之戰,學生要有準備考取比要求高上1-2分才有更大機會拿到條件取錄。

音樂、運動和個人陳述補救

當然如果你現在只是38分,筆者不是叫你見到要求是38分的就不報讀,因為始終預計分有40+的學生也不是太多。分數不理想,就當然要靠其他領域補救。例如,學生可能是音樂演奏級,或者是足球運動健將等等,都對升學有幫助,因為大學希望看見學生是有團隊精神,出來社會工作始終不是One man band。沒有音樂或運動就要靠個人陳述和有否相關實習經驗,文筆好的學生可以說服大學You are the right candidate, 然而實習經驗就增強說服力為自己鋪路。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人,教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生,英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣