為晒事業線！Gin Lee減肥10磅腰幼3吋

歌手李幸倪（Gin Lee）拍攝最新專輯《Dear Secret》唱片封套，為了能以最fit姿態示人，早前已開始實行生酮飲食的她透露：「因為生酮飲食，出去工作會帶自己準備嘅膳食，例如每日最少食兩隻烚蛋，食嘢方面比較嚴謹，都幾有挑戰性！而且我每日都會斷食大概18小時，為咗身形美態，我會繼續堅持。」

她透露減了超過10磅，腰圍也減了3吋，拍攝唱片封套時又換上不同造型，包括穿上紅色貼身長裙側躺在床上，其中一張露肩的她更大騷「線頭」，驟眼看以為沒穿衣服！

今次Gin特別投放了很多情感在專輯中，新碟營造出充滿電影感的視覺效果，入面亦包含她親自作曲和個人情感的作品，剖白她與離世愛貓的故事，讓大家可以窺探她的內心世界。新碟以家為主軸，圍繞這個地方發生不同的故事，專輯由曾為王菲和陳奕迅製作很多金曲的Alvin Leong擔任全碟監製，所有歌曲都由其班底一手包辦。

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